Wiedźmin - pierwsze informacje castingowe związane z 3. sezonem

fot. Netflix

Wiedźmin już 17 grudnia doczeka się 2. sezonu, w którym ponownie śledzić będziemy przygody Geralta, Ciri i Yennefer. Wygląda na to, że Netflix zadowolony jest z efektów i po raz kolejny przed premierą nowego sezonu, zapowiedziano kolejny.

Scenarzyści pracują więc w pocie czoła nad 3. sezonem, a portal Redanian Intelligence donosi teraz o nowych informacjach castingowych związanych właśnie z nową serią. Wiadomości pochodzą ze strony NSFW Recapped, która wielokrotnie podawała prawdziwe informacje dotyczące castingów. Wiemy zatem, że wysłano pierwsze ogłoszenia do nowych ról.

Jedną z postaci ma być 20-letnia uczennica, której wyprano mózg, by uwierzyła, że jest kimś innym. Pierwszym pomysłem jest postać dziewczyny, która miała udawać Ciri i została podstawiona Emhyrowi. Druga możliwość, to zupełnie nowa postać wymyślona przez twórców. Z informacji NSFW Recapped dowiadujemy się, że zdjęcia miałyby ruszyć prawdopodobnie od lutego do czerwca 2022 roku. Redanian Intelligence spekuluje na tej podstawie, że premiera 3. sezonu mogłaby zatem przypaść na wiosnę 2023 roku.

Wiedźmin - 2. sezon