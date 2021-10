Wiedźmin - plakat Yennefer zapowiada 2. sezon. Jest hasło reklamowe

Netflix

Netflix kontynuuje promocję 2. sezonu Wiedźmina. Dopiero co pokazywaliśmy Wam plakat Henry'ego Cavilla w roli Geralta, a już mamy kolejny; tym razem to Anya Chalotra jako Yennefer. Hasło reklamowe związane z tą postacią brzmi: Jej przeznaczeniem jest przeżyć. Oznacza to, że 15 października do sieci trafi plakat z Freyą Allan w roli Ciri.

Wśród nowych nazwisk w obsadzie znajdują się: Yasen Atour w roli Coena, Agnes Born jako Vereena, Paul Bullion jako Lambert, Basil Eidenbenz jako Eskel, Aisha Fabienne Ross w roli Lydii, Kristofer Hivju jako Nivellen, Mecia Simson jako Francesca, Kim Bodnia jako Vesemir, Adjoa Andoh jako Nenneke, Cassie Clare jako Fillippa Eilhart, Liz Carr jako Fenn, Simon Callow jako Codringher, Graham McTavish jako Dijkstra, Kevin Doyle jako Ba'lian i Chris Fulton jako Rience.

Wiedźmin - galeria 2. sezonu

Wiedźmin - 2. sezon

Wiedźmin - opis 2. sezonu

Przekonany, że Yennfer zginęło w bitwie o Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna - jego domu z dzieciństwa w Kaer Morhen. Gdy królowe, elfy, ludzie i demony walczą o dominację, on musi chronić dziewczynę przed czymś groźniejszym: tajemniczymi mocami, które ma w sobie.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu w Netflixie odbędzie się 17 grudnia.