Wiedźmin - prace na planie 2. sezonu wznowione! Poznamy pewną związaną z Jaskrem postać

Netflix

Siódmego listopada informowaliśmy, że prace na planie 2. sezonu serialu Wiedźmin Netflixa zostały wstrzymane z powodu COVID-19 (czworo członków ekipy miało pozytywny wynik badań) - w tej sytuacji procedury bezpieczeństwa nakazują całkowite przerwanie zdjęć i podjęcie specjalnych działań. Z przyjemnością przekazujemy, że wczoraj - czyli w sumie po dziesięciu dniach - wznowiono prace!

Twórcy pierwotnie planowali zakończyć zdjęcia do lutego 2021 roku, nie jest jednak jasne, czy ta druga już przerwa będzie miała jakikolwiek istotny wpływ na harmonogram. Zdjęcia są obecnie realizowane w Arborfield Studios w Wielkiej Brytanii.

Jak informuje serwis Redanian Intelligence, w 2. sezonie mamy zobaczyć pewną postać, która w książkach została jedynie wspomniana - chodzi konkretnie o kontessę De Stael. Ekipa castingowa już od jakiegoś czasu poszukuje aktorki, która sportretuje tę postać. Kontessa została wspomniana na kartach Wieży Jaskółki - była to muza Jaskra, kobieta, do której miłość wpłynęła na niego i zainspirowała do ułożenia pierwszych rymów i melodii. To dzięki niej na poważnie zajął się poezją.Postać została też przywołana w 1. sezonie serialu - Jaskier wspomina jej słowa, a Geralt zgryźliwie przypomina, że kobieta od niego odeszła. W swym drugim życzeniu bard żąda od dżina, by kontessa przyjęła go znowu z radością, otwartymi ramionami i w bardzo skąpym ubiorze.

Najpewniej nie będzie to zbyt duża rola - być może De Stael pojawi się jedynie w retrospekcjach - może jednak rzucić ciekawe światło na "genezę" lubianej postaci. Czekamy.