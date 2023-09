Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia - nadciąga nowa gra planszowa. To kolejny projekt twórców Starego Świata

fot. materiały prasowe

Firmy Go On Board i CD Projekt zapowiedziały nową grę planszową. Będzie ona zatytułowana Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia i pozwoli graczom wcielić się w znanych bohaterów: Geralta, Yennefer, Ciri, Vesemira oraz Jaskra. Podczas zabawy będziemy mieli okazję wziąć udział w kultowych historiach znanych z sagi napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Kampania crowdfundingowa ma ruszyć w serwisie Gamefound i potrwa od 19 października do 7 listopada.

Ścieżka Przeznaczenia przeznaczona będzie dla od 1 do 5 graczy, a pojedyncza sesja ma trwać od 45 do 90 minut. Podczas rozgrywki nie zabraknie wyborów, które będą prowadzić do różnych zakończeń, co ma sprawić, że za każdym razem będziemy mieli do czynienia z nieco innym doświadczeniem. Kolekcjonerów może zainteresować również atrakcyjny wygląd planszówki: wewnątrz pudełka znajdziemy między innymi ilustrowane karty, żetony oraz szczegółowe figurki przedstawiające bohaterów.

Za Ścieżkę Przeznaczenia odpowiadają twórcy ciepło przyjętej gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat.

To nasza druga gra osadzona w uniwersum Wiedźmina i chcieliśmy stworzyć nowe doświadczenie dla graczy. Powinna przypaść do gustu zarówno tym, którzy szukają gier o tematyce wiedźmińskiej, jaki tym, którzy lubią wciągające gry karciane - powiedział Łukasz Woźniak, twórca gry.