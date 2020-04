Wiedźmin: sezon 2 - kiedy premiera? Spekulacje na temat daty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy premiera 2. sezonu Wiedźmina? Oficjalnie mówiono, że nastąpi to w 2021 roku, ale do tej pory wszyscy spekulowali, że będzie mieć to miejsce wiosną 2021 roku. Pandemia koronawirusa wywróciła świat do góry nogami i na pewno zostanie to znacznie opóźnione.

Nowe spekulacje pochodzą z portalu redanianinteligence.com, czyli najbardziej rzetelnego źródła na temat serialu Wiedźmin, których wcześniejsze doniesienia oraz także spekulacje się sprawdzały.

Zwracają uwagę na dwa tropy, które mogą dawać istotne sugestie. Po pierwsze, według portalu Deadline.com, praca na planach seriali i filmów zostanie wznowiona dopiero we wrześniu 2020 roku. Jeśli nic się nie opóźni, bo nie wiadomo, kiedy zakończy się pandemia koronawirusa. Po drugie, zwracają uwagę na informację o tym, że Platige Image będzie pracować nad 2. sezonem Wiedźmina. Informowano, że podpisali kontrakt na stworzenie efektów specjalnych do wszystkich odcinków 2. sezonu i będą producentami wykonawczymi. Jak podają wirtualnemedia.pl na mocy umowy zarobią 7,2 mln złotych. Ostateczny termin zakończenia prac z ich strony to lipiec 2021 roku.

Dla porównania termin zakończenia prac nad efektami specjalnymi przy pierwszym sezonie był w listopadzie 2019 roku, więc widzimy, że miało to miejsce tuż przed premierą. Jest to raczej standardowy okres pracy przy największych filmach i serialach.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu?

Na podstawie tych informacji wnioskują, że premiera 2. sezonu odbędzie się w sierpniu 2021 roku. Zwracają uwagę, że mniej więcej do końca prac nad serialem zostało jakieś 10 miesięcy zdjęć na planie (podobny okres był przy pierwszym sezonie, jeden miesiąc zdjęć już się odbył) oraz postprodukcji.

Wszystko jednak jest zależne od tego, by powrócili na plan we wrześniu 2020 roku. Jeśli pandemia koronawirusa przedłuży się i powrót do pracy nastąpi później, premiera również się opóźni.

