Wiedźmin - Lauren S. Hissrich wspomina szósty odcinek i Jaskier czytający książkę

Wiedźmin musiał zostać przerwany na planie 2. sezonu z powodu koronawirusa. Postanowiono jednak zorganizować kolejne Quarantine Watch Party, tym razem szóstego odcinka z serialu Netflixa. W zabawie na Twitterze udział wzięli showrunnerka Lauren S. Hissrich, reżyserka Charlotte Brändström, scenarzysta Matt D'Ambrosio, aktorzy Jeremy Crawford i Tom Canton oraz wielu widzów na całym świecie.

Przypomnijmy, że szósty odcinek był adaptacją opowiadania Granica możliwości, gdzie Geralt, Yennefer i Jaskier spotykają Złotego Smoka. Było zatem co komentować, a wpisy w szczególności showrunnerki, zawierają ciekawe spostrzeżenia i wspomnienia z planu. Okazuje się m.in., że był zupełnie inny pomysł na scenę otwierającą odcinek, jednak to Charlotte Brändström zasugerowała, aby wyglądało to właśnie tak, jak finalnie możemy zobaczyć. Hissrich potwierdziła, że wypadło to o wiele lepiej. Dla reżyserki ważne było także pokazanie wielu kapitalnych plenerów, a odcinek ten powstawał na Wyspach Kanaryjskich.

Z innych ciekawostek, mamy chociażby reakcje syna showrunnerki na postać Geralta. Stwierdził, że ten za mało się śmieje. Twórczyni zasugerowała żartobliwie, że trzeba to naprawić w 2. sezonie. Przypomniała także moment z pokazaniem smoka, którego projekt powstawał w momencie emisji finałowego sezonu Gry o tron. Była bardzo dumna, że stwór z jej serialu jest zbliżony do tego, co w serialu HBO. Jeśli zaś chodzi o 2. sezon, dopowiedziała, że Cahir i Fringilla mogą oczekiwać poszerzenia swoich historii i poznamy lepiej ich motywacje.

Storyboards for this bridge scene. For real. Also this was shot in a parking lot at our studio in Budapest. Again, major props to our VFX team. #QuarantineWatchParty #TheWitcher pic.twitter.com/gDQC70njto — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Video village during the (amazing) day of multiple Cahirs. I can't ever get enough Cahir, let's be honest. @eamonfarren #QuarantineWatchParty #TheWitcher pic.twitter.com/1w2ldZZGPd — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Poniżej możecie zobaczyć jeszcze, jak Joey Batey wcielający się w rolę Jaskra, czyta prozę Andrzeja Sapkowskiego. Na lekturę wziął Ostatnie Życzenie. Zobaczcie i posłuchajcie sami: