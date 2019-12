Wiedźmin: sezon 2 - wszystko, co wiemy o kontynuacji hitu Netflixa

Wiedźmin Netflixa to serial oparty na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Platforma streamingowa była bardzo zadowolona z efektu na długo przed premierą, więc 13 listopada 2019 roku zamówiono 2. sezon Wiedźmina.

Przez ten czas do sieci trafiały różne informacje na bazie informatorów sprawdzonych portali, które na bieżąco publikowały doniesienia na temat pierwszego sezonu The Witcher. Ten news będzie na bieżąco aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych szczegółów.

Wygląda na to, że prace nad scenariuszami rozpoczęły się na długo przed premierą pierwszego sezonu, więc twórcy już wówczas byli pewni sukcesu i zamówienia nowych odcinków. Według Declana de Barry, jednego ze scenarzystów, odcinki mieli już napisane 13 listopada 2019 roku, gdy ogłoszono 2. sezon. A tak jak informowaliśmy pomimo mieszanych recenzji krytyków, widzowie oceniają Wiedźmina bardzo pochlebnie i chcą więcej, więc sukces został osiągnięty.

https://twitter.com/declandebarra/status/1194676395676323840

Kiedy rozpoczną się zdjęcia do 2. sezonu?

Według informacji portalu Production Weekly śledzącego szczegóły na temat zakulisowych poczynań wielu filmów i serialu, zdjęcia do 2. sezonu Wiedźmina rozpoczną się 17 lutego 2020 roku.

Gdzie odbędą się zdjęcia do 2. sezonu?

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez amerykańskie media Netflix potwierdził, że główne prace odbędą się w studiach filmowych w Wielkiej Brytanii. Jest to zmiana w stosunku do pierwszego sezonu, który był kręcony w Budapeszcie na Węgrzech. Na obecną chwilę nie wiadomo, w jakich lokacjach serial będzie kręcony, więc niewykluczone, że ekipa znów zawita do Polski.

Ile odcinków ma mieć 2. sezon?

Jak donosi portal The Wrap Wiedźmin ponownie będzie mieć 8 odcinków, tak jak w pierwszym sezonie.

fot. Netflix

Kto powróci w obsadzie i ekipie?

W tym aspekcie najwięcej szczegółów publikuje popularny portal Redanian Inteligence. Według nich w obsadzie na pewno powrócą: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Royce Pierreson (Istredd) i MyAnna Buring (Tissaia). Zgodnie z wypowiedziami Lauren S. Hissrich, twórczyni serialu, możemy być pewni powrotu Anny Schafer jako Triss Merigold, a z naszej rozmowy z Tomaszem Bagińskim wiemy, że chcą więcej Jaskra w 2. sezonie, więc Joey Batey na pewno również będzie w obsadzie. Pewni są także Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Mimi Ndiweni (Fringilla) i Jeremy Crawford (Yarpen Zigrin).

W ekipie produkcyjnej powrócą Lauren S. Hissrich, Tomasz Baginski, Jarek Sawko, Mike Ostrowski, Jason Brown, Sean Daniel i Steve Gaub. Lucinda Wright będzie odpowiadać za kostiumy i zastępuje na tym stanowisku Tima Aslama, który tworzył je do pierwszego sezonu. Natomiast za scenariusze będą ponownie odpowiadać Lauren S. Hissrich, Beau DeMayo, Declan De Barra, Sneha Koorse, Haily Hall, Mike Ostrowski i Matthew D'Ambrosio. Jenny Klein, która pisała scenariusz 2. odcinka, nie powróci z uwagi na nowe zawodowe zobowiązania. Na razie nie wiadomo, kto stanie za kamerą.

fot. Netflix

Jaka będzie historia w 2. sezonie?

Na razie nie wiadomo w szczegółach, które opowiadania i książkowe historie pojawią się na ekranie. Wiemy bazując na informacjach Redanian Inteligence, że na początku 2. serii pojawi się adaptacja Ziarna prawdy, w którym Geralt spotka bestię zwaną Nivellen. W odróżnieniu od książek nie trafi tam sam, ale z Ciri po drodze do Kaer Morhen.

fot. Netflix

Kiedy premiera 2. sezonu?

Na razie w tym aspekcie są dostępne jedynie spekulacje zachodnich mediów. Według portalu The Wrap 2. sezon Wiedźmina powinien zadebiutować w 2021 roku. Jako dowód podaje się czas pracy nad pierwszym sezonem, który trwał 14 miesięcy od wejścia na plan do premiery w Netflixie. Miejmy jednak na uwadze, że pewnie spora część prac została już poczyniona i wiele rzeczy stworzonych na potrzeby pierwszego sezonu zostanie wykorzystana w 2. sezonie. Dlatego bardzo prawdopodobną datą jest wiosną 2021 roku. Netflix na obecną chwilę nie odnosi się do daty premiery.