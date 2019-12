Wiedźmin - serial Netflixa od kulis. Strzyga, aktorki głosowe z gier i sceny batalistyczne

Wiedźmin Netflixa zapewne dyskutowany był przez wiele rodzin podczas świątecznych spotkań. Serial na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego spotkał się z wieloma pozytywnymi reakcjami ze strony widzów oraz z nieco mniej przychylnymi opiniami krytyków. Teraz, kiedy wielu już serial obejrzało, do sieci zaczęły napływać materiały zza kulis produkcji.

W zaprezentowanych materiałach widzimy kulisy powstawania serialu, gdzie postarano się o wykorzystanie wielu efektów praktycznych. Możemy między innymi zobaczyć kostium Turque, Strzygi, a nawet ghuli, które zaatakowały Geralta w ostatnim odcinku. Dostaliśmy też całe mnóstwo materiałów ze scen, gdzie trzeba było trochę się napracować, choćby kręconą na jednym ujęciu walkę wiedźmina w Blaviken z bandą Renfri oraz wydarzenia z Cintry podczas uczty. Zobaczcie zaprezentowane zdjęcia, klipy i materiały wideo poniżej:

Meet Torque. Half man/Half Goat. Baaaaaa! @witchernetflix released on @netflix @netflixuk today. 6 hours of make up thanks to @millennium_fx_ltd @jonmoorefx - just to clarify this is me AFTER make up. pic.twitter.com/hoS87QFnxr

The grim and the gore - shooting THAT fight sequence for pilot episode of ⁦ @witchernetflix ⁩ during relentless, unforgiving rain ⁦with @HenryCavillOrg ⁦ @HenryCavill_HCF ⁩ and 1stAD extraordinaire #seanguest ⁦ @witchernetflxtv ⁩ pic.twitter.com/M8ufAHQJpe

Portal Redanian Intelligence zaprezentował również ciekawostkę, która odkrywa jeden z easter eggów w serialu. Chodzi o krótki występ Lu Corfield w ostatnim odcinku, która miała wcześniej styczność ze światem wiedźmina. W grze Wiedźmin 3: Dziki Gon użyczyła głosu postaci Iris von Everec. Podobnie jak MyAnna Buring grająca postać Tissai de Vries, która w jednym z dodatków do gry, podkładała głos pod Annę Henriettę.

Did the voice of this character ring a bell to any of you? Yes?

That's because Marites in #TheWitcher is played by @LuCorfield who voiced Iris von Everec in the Hearts of Stone expansion for @witchergame pic.twitter.com/NMyfYvnZDD

