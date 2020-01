Wiedźmin - soundtrack sprzedaje się fenomenalnie. Lepiej niż popowe hity

Wiedźmin podbija świat, a oficjalny soundtrack jest tego kolejnym dowodem. Ludzie oszaleli na punkcie piosenki Grosza daj wiedźminowi (Toss a Coin to Your Witcher) w wykonaniu Jaskra, ale płyta z muzyką to coś więcej niż tylko kilka ballad bohatera, ponieważ znajdziemy tam aż 55 utworów z muzyką ilustracyjną z odcinków.

Wystarczyły dwa dni, aby soundtrack Wiedźmina wspiął się do czołówki najpopularniejszych albumów. Tak, nie mówimy o zestawieniu najpopularniejszych płyt z muzyką filmową, ale generalnie albumów muzycznych z każdego gatunku. Na Amazonie Wiedźmin jest na drugim miejscu najlepiej sprzedających się krążków, a lepszy od niego jest jedynie Eminem z nową płytą.

Równie dobrze radzi sobie w wersji cyfrowej. Według portalu Itunes soundtrack Wiedźmina jest na czwartym miejscu po płytach Eminema, Breaking Benjamin i Chase Rice. Natomiast w zestawieniu piosenek Toss a Coin to Your Witcher jest na miejscu 12. Niewątpliwie w nadchodzących dniach będzie się wspinać na wyższe pozycje.

Wiedźmin w TOP Amazonu

Sonya Belousova, współkompozytorka muzyki, zdradziła na Twitterze, że sprzedaż idzie świetnie na całym świecie. W każdym kraju, w którym płyta miała swoją premierę, jest ona w TOP 10 najlepiej sprzedających się albumów muzycznych. Z tej okazji wrzuciła ona wideo z nagrania: