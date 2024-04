Wiedźmin - prequel o Szczurach ma problemy. Co się dzieje ze spin-offem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Netflix pracował nad spin-offem, koncentrującym się na bandzie nastoletnich rozbójników, nazywanych Szczurami. Ich historia miała rozgrywać się przed spotkaniem Ciri w 3. sezonie Wiedźmina. Wygląda jednak na to, że projekt mierzy się z dość poważnymi problemami.

Przypomnijmy, że showrunnerką i twórczynią The Rats była Haily Hall, czyli scenarzystka Wiedźmina. Pierwotnie miało powstać sześć bądź osiem odcinków, skupiających się na grupie sześciu nastoletnich złodziei, planujących największy napad w ich życiu. Okazuje się, że zdjęcia trwały zaledwie dwa miesiące, choć wcześniej zaplanowano aż pół roku na kręcenie. Według portalu Redanian Intelligence, wówczas udało się nakręcić tylko jeden lub dwa odcinki, a Netflix nie zdecydował się na pełen sezon o Szczurach.

Wiedźmin - co się dzieje ze spin-offem o Szczurach?

Informatorzy Redanian Intelligence twierdzą, że część materiału z The Rats najprawdopodobniej trafi do 4. sezonu Wiedźmina w formie flashbacków. To zbiega się z tym, co mówił kierownik obsady rok temu, podczas zdjęć do spin-offu.

- Ostatnio miałem przyjemność pracować nad bardzo wyjątkowym - praktycznie odrębnym - odcinkiem 4. sezonu Wiedźmina, który wgłębia się w kompletnie nową grupę ludzi.

Wówczas interpretowano, że wspomniany epizod oraz The Rats to dwie kompletnie różne rzeczy, które nie będą ze sobą powiązane. Jednak wychodzi na to, że już wtedy planowano połączyć Szczury z nadchodzącymi odcinkami Wiedźmina. Natomiast pewna rzecz wciąż nie pasuje. Niedawno Netflix opublikował pełną listę osób pracujących nad 4. sezonem, na której nie wspomniano nazwiska Haily Hall. Scenarzystka powinna zostać uwzględniona, jeżeli faktycznie materiał z The Rats zostanie wykorzystany w odcinkach.

Cokolwiek się wydarzy, wygląda na to, że Szczury nie doczekają się historii w zaplanowanej formie. Najpewniej ich historia ukaże się w formie pojedynczego epizodu bądź filmu.

Wiedźmin - kim są Szczury? Informacje o nowych bohaterach

W książkach Szczury są prowadzone przez Giselhera (Ben Radcliffe), a inni członkowie to Mistle (Christelle Elwin), Iskra (Aggy K. Adams), Kayleigh (Fabian McCallum), Reef (Juliette Alexandra) i Asse (Connor Crawford ). Nową i ostatnią członkinią bandy została Ciri (Freya Allan), która od teraz nazywa siebie Falką.

Mistle (Christelle Elwin) - ma szlachecki rodowód i pochodzi z Thurn. Jej ojciec, wasal księcia Rudigera, zaginął na wojnie. Kiedy ludność Thurn uciekała z miasta na wieść o nadciągającej ekspedycji karnej, o osławionych Pacyfikatorach z Gemmery, rodzina Mistle uciekła również, a dziewczyna zagubiła się w ogarniętym paniką tłumie. Po kilku dniach tułaczki wpadła w ręce łowców ludzi, którzy ciągnęli ją za sobą do momentu, kiedy zostali rozgromieni przez nilfgaardzkich żołnierzy. Zabili oni wszystkich płci męskiej, oszczędzając jedynie dziewczęta. Mistle została w końcu uratowana przez Asse - syna kowala. Wędrowali razem, aż podczas obchodów święta Lammas w jednej z wiosek spotkali członków swojej przyszłej bandy. Po spotkaniu Ciri, Mistle nawiązała z nią romantyczną relację.