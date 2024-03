Wiedźmin - zdjęcie Liama Hemswortha w roli Geralta już niedługo? Jest możliwy termin

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacje pochodzą od Redanian Intelligence, czyli najlepszego, niezawodnego źródła na temat wszystkiego związanego z serialem Wiedźmin. Liam Hemsworth cały czas jest w trakcie procesu przygotowania do startu zdjęć na planie, do którego ma dojść w połowie kwietnia 2024 roku. Opisują, że podczas tego okresu robi się testy ekranowe oraz sesję zdjęciowe w pełnym kostiumie Geralta. Uważają więc, że Netflix powinien opublikować pierwsze fotki Liama Hemswortha w kostiumie i charakteryzacji Geralta w przeciągu miesiąca, czyli tuż przed startem prac na planie.

Według ich źródeł aktor wiele miesięcy przygotowywał się fizycznie do roli. Efektem tego znacząco i wyraźnie przybrał na masie mięśniowej, więc jest większy niż kiedykolwiek, gdy go widzieliśmy. Dodają własną spekulację, że na początku sezonu zobaczymy Geralta z bujną brodą, co ma wynikać z fabuły. Nie jest więc wykluczone, że w takiej formie też będzie wyglądać na zdjęciach.

Netflix na razie nie ogłosił ani nie zapowiedział, kiedy do tego może dojść. Jest to jedynie plotka, która nie została potwierdzona.

Wiedźmin - 4. sezon nie ma daty premiery.