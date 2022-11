Wieloryb - zwiastun filmu. Brendan Fraser idzie po Oscara za tę rolę!

materiały prasowe

Wieloryb to nowy film, który namiesza w sezonie nagród jesienią 2022 roku. Po premierze festiwalowej film zebrał mieszane recenzje. Ma on na ten moment 74 recenzje według Rotten Tomatoes, wśród których widzimy 53 pozytywne, 21 negatywnych. To daje 72% pozytywnych recenzji. Średnia ocen to: 7,2/10. Wszyscy jednak zgodnie chwalą rolę Brendana Frasera, który cementuje swój wielki powrót i staje się faworytem do Oscara za tę kreację aktorską.

Wieloryb - zwiastun

Wieloryb - o czym jest film?

Cierpiący na ciężką otyłość nauczyciel angielskiego próbuje nawiązać kontakt ze swoją zrażoną do niego nastoletnią córką, aby mieć ostatnią szansę na odkupienie.

The Whale - szczegóły

Sadie Sink, znana ze Stranger Things, wcieli się w córkę głównego bohatera. W obsadzie The Whale oprócz Brendana Frasera są także Hong Chau, Samantha Morton i Ty Simpkins.

Wieloryb - premiera w Polsce odbędzie się podczas American Film Festival, który 8 listopada 2022 roku wystartował we Wrocławiu. Dokładna premiera w polskich kina nie została ujawniona.

