Wieloryb - nowy zwiastun. Brendan Fraser w roli życia; będzie Oscar?

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Wieloryb, w którym główną, wymagającą rolę gra Brendan Fraser. W grudniu 2022 roku dostał za tę kreację nominację do Złotego Globu i jest jednym z faworytów do nominacji do Oscara.

Film ma na ten moment 148 recenzji według Rotten Tomatoes, wśród których widzimy 100 pozytywnych, 48 negatywnych. To daje 68% pozytywnych recenzji. Średnia ocen to: 6,9/10. Pomimo narzekania na niektóre aspekty filmu, wszyscy jednak uniwersalnie chwalą występ Brendana Frasera, dla którego jest to wielki powrót do kina.

Wieloryb - zwiastun

Wieloryb - o czym jest film?

Cierpiący na ciężką otyłość nauczyciel angielskiego próbuje nawiązać kontakt ze swoją zrażoną do niego nastoletnią córką, aby mieć ostatnią szansę na odkupienie.

Wieloryb - nasza recenzja przedpremierowa. Czy Brendan Fraser stworzył wybitną rolę? Przeczytaj!

Wieloryb - obsada

Sadie Sink, znana ze Stranger Things, wcieli się w córkę głównego bohatera. W obsadzie The Whale oprócz Brendana Frasera są także Hong Chau, Samantha Morton i Ty Simpkins. Za kamerą stoi Darren Aronofsky.

Wieloryb - premiera w Polsce odbędzie się 17 lutego 2023 roku.

