Wildland - premiera festiwalowa na Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć produkcję online?

Tofifest 2020

Wildland to jeden z filmów walczących o główną nagrodę Złotego Anioła w konkursie On Air na Tofifest 2020. Jest to duński thriller w reżyserii Jeanette Nordahl. Trwa półtorej godziny, a jego festiwalowa premiera odbędzie się już dziś, 21 października o 16:00. Bilet na seans możecie zakupić tutaj. Sprzedaż ruszy wraz z premierą festiwalową, a cena to 14 złotych. Przypominamy, że cały czas można zakupić karnet w cenie 60 złotych i uzyskać dostęp do wszystkich filmów festiwalu Tofifest.

Wildland - o czym film?

Siedemnastoletnia Ida po wypadku samochodowym, w którym ginie jej matka, wprowadza się do ciotki, z którą nie miała kontaktu, i jej dorosłych synów. Dom jest pełen fizycznej czułości i miłości, ale na zewnątrz rodzina prowadzi pełne przemocy, przestępcze życie. Kiedy nieoczekiwane morderstwo odciska piętno na rodzinie i jej lojalności względem siebie, miłość i przemoc oraz zbudowane wokół nich napięcie stają się niemożliwe do rozdzielenia. Ida musi skonfrontować się z tym samym pytaniem, z jakim mierzyła się wcześniej jej matka: co jesteś w stanie poświęcić dla swojej rodziny?