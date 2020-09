Bajer z Bel-Air - serialowy dom Willa Smitha będzie do wynajęcia. Cena bardzo przystępna

fot. zrzut ekranu z YouTube

Fani show Bajer z Bel-Air oraz mieszkańcy Los Angeles będą mieć niepowtarzalną okazję, by poczuć się jak bohaterowie serialu. Will Smith oraz Airbnb ogłosili bowiem, że dom, w którym w latach 90. toczyła się akcja popularnej serii, wkrótce trafi do krótkoterminowego wynajmu. Cena takiej przyjemności wydaje się być bardzo przystępna. Za noc spędzoną w skrzydle serialowego domu trzeba będzie zapłacić 30 dolarów.

Dom dostępny będzie do wynajęcia już od 29 września, a użytkownicy Airbnb mogą złożyć prośbę o akceptację rezerwacji. Do dyspozycji gości będzie skrzydło, w którym mieszkał bohater grany przez Willa Smitha, jego sypialnia, łazienka oraz jadalnia, a także basen i boisko do koszykówki.

Oto wykonane przed kalifornijskim domem zdjęcie, które Will Smith udostępnił na swym instagramowym profilu:

Jak myślicie, powinniśmy wynająć ten dom? Zrobimy to wraz z Airbnb.

Jednakże to tylko pięć wybranych dwuosobowych grup okaże się szczęśliwcami, którzy spędzą noc w owej posiadłości. Ze względu na pandemię, osoby te będą musiały najpierw udowodnić, że na co dzień również mieszkają pod jednym dachem.