Samoloty, pociągi i samochody - powstanie remake. Will Smith i Kevin Hart w obsadzie

materiały prasowe

Samoloty, pociągi i samochody doczeka się remake'u. W głównych rolach widzowie zobaczą Kevina Harta i Willa Smitha, którzy będą także producentami filmu. Za scenariusz do nowej wersji odpowiedzialna będzie Aeysha Carr, dla której będzie to fabularny debiut. Wcześniej pisała scenariusze między innymi do Brooklyn 9-9.

Przypomnijmy, że Samoloty, pociągi i samochody jest komedią z 1987 roku w reżyserii Johna Hughesa. W rolach głównych wystąpili wtedy Steve Martin i John Candy, którzy stworzyli tak niezwykły duet, że do dziś widzowie pamiętają ich podróż do domów na Święto Dziękczynienia.

Zobacz także:

Nowa wersja kultowej komedii powstanie dla studia Paramount Pictures.