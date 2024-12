Fani Marvela czekali na takie wydarzenie od 45 lat. Japoński gigant w końcu wyraził zgodę

Marvel/Toho

Reklama

Marvel oficjalnie ogłosił, że w przyszłym roku począwszy od marca na amerykańskim rynku ukaże się 6-częściowa miniseria komiksowa Godzilla vs. Marvel. To niezwykle podniosły moment w historii obu popkulturowych gigantów; dość powiedzieć, że Król Potworów po raz ostatni gościł w świecie Domu Pomysłów w latach 1977-1979 w ramach 24-częściowego cyklu Godzilla, King of the Monsters, którego akcja rozgrywała się w głównym uniwersum Marvela.

Wiemy już, że przyszłoroczną miniserię rozpocznie one-shot poświęcony Fantastycznej Czwórce, do którego scenariusz napisał Ryan North, a rysunki przygotował John Romita Jr. W tej opowieści Pierwsza Rodzina Marvela zmierzy się z odwiecznym rywalem Godzilli, Królem Ghidorah, który jako nowy herold Galactusa został przepełniony mocą kosmiczną. Sam Król Potworów połączy siły ze Srebrnym Surferem, próbując z nim wspólnie ocalić Ziemię.

Marvel/Toho

Akcja kolejnych odsłon ma rozgrywać się w różnych okresach, w których Godzilla zmierzy się (bądź spotka) również z Hulkiem, Spider-Manem, X-Menami i Thorem.

Wiceprezes Marvela ds. licencji i publikacji, Sven Larsen, przyznał wprost, że zanim japońskie Toho dało zielone światło na crossover, spędził on "lata" na rozmowach z przedstawicielami firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Dom Pomysłów początkowo chciał poprosić wyłącznie o zgodę na wznowienie serii z lat 70., jednak po pierwszej turze negocjacji stało się jasne, że oba zespoły są zainteresowane stworzeniem czegoś więcej. 70. rocznica powstania Godzilli przyśpieszyła prace nad projektem.

Warto dodać, że w zeszłym roku Godzilla pojawił się także w świecie DC w serii Justice League vs. Godzilla vs. Kong.

Marvel - najlepsze komiksy w historii wg naEKRANIE.pl