Skasowana gra z Wonder Woman była "olśniewająca i rozległa". Tak twierdzi autorka komiksów

Kilka dni temu do sieci trafiły informacje o wielkich zmianach w Warner Bros. Games. Firma zdecydowała się na zamknięcie swoich trzech wewnętrznych zespołów — Monolith Productions, PlayerFirst Games oraz Warner Bros. San Diego, a do tego gra o Wonder Woman została skasowana po kilku latach w produkcji i przeznaczeniu na ten projekt ponad 100 milionów dolarów.

Gracze mieli okazję zobaczyć tylko jeden krótki teaser Wonder Woman, który pokazano w trakcie gali The Game Awards w 2021 roku, jednak nieco więcej na temat tej produkcji ujawniła Gail Simone, autorka komiksów, która pełniła rolę konsultantki przy tym tytule. Wspomniała ona między innymi, że gra była "olśniewająca i rozległa".

Ta gra była olśniewająca i rozległa. To było piękne. Nie mogę podawać szczegółów z wielu powodów, ale dołożono wszelkich starań, by była to nie tylko świetna gra, ale też wspaniała gra o Wonder Woman.

Wszystko to dzięki zespołowi. Każdy dawał z siebie wszystko. Programiści, artyści, projektanci - wszyscy. Nie sądzę, bym kiedyś pracowała z zespołem, który bardziej troszczył się o to, by końcowy produkt był doskonały — napisała Simone.