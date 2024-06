Will Smith w filmie science fiction. Rewolucyjna technologia, tajna organizacja i rewolucja

fot. Columbia Pictures

Jak donosi Deadline, Will Smith wraca na szczyt dzięki sukcesowi Bad Boys: Ride or Die. Poza planowanym Jestem Legendą 2 kariera aktora stała w miejscu. Wszyscy czekali na to, czy po oscarowej aferze widzowie zaakceptują Willa Smitha na ekranie. Bad Boys 4 osiąga znakomite wyniki box office, zbierając do tej pory 215,4 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Wniosek jest prosty: ludzie chcą go w kinach. Takim też sposobem Sony Pictures ogłasza film science fiction, w którym zagra główną rolę. Jest to pierwszy film Smitha, z którym się formalnie związał od afery oscarowej.

Projekt oparty jest na książce pod tytułem Influx autorstwa Daniela Suareza. Zak Olkiewicz napisał scenariusz, a Eric Singer wprowadza do niego poprawki. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch oraz Tony Shaw są producentami.

Resistor - o czym jest film sci-fi?

Nie ogłoszono szczegółów fabuły filmu, więc nie wiadomo, jak wiernie twórcy podchodzą do adaptacji. Bohaterem książki jest fizyk Jon Grady, który razem ze swoją grupą naukowców odkrył urządzeniem mogące odbijać grawitację. To coś, co mogłoby zrewolucjonizować fizykę i zmienić przyszłość ludzkości. Niespodziewanie laboratorium Grady'ego zostaje zamknięte przez tajną organizację zwaną Biurem Kontroli Technologii. Ich misją jest ukrywanie nagłych technologicznych odkryć, które doprowadziłyby do społecznego rozwoju. Dla nich przyszłość jest już teraz i ona ma być tylko dla wybranych. Kiedy Grady odmawia dołączenia do organizacji, zostaje wtrącony do koszmarnego zaawansowanego technologicznie więzienia, w którym są inni naukowcy okazujący bunt wobec stanu rzeczy. Grady i inni więźniowie chcą spróbować doprowadzić do ujawnienia tajemnic wroga, który ukrywał rozwój technologiczny od 50 lat. Mają nadzieję, że ich rewolucja wyrwie ludzkość z sztucznie stworzonego zacofania.

Prace nad projektem trwają już od jakiegoś czasu. Gdy w maju 2024 roku szefowie studia dostali scenariusz, wszyscy zgodnie uznali, że to perfekcyjna rola dla Willa Smitha. Gdy aktor przeczytał scenariusz i spotkał się z producentami, zawarto umowę. Odbyło się to tuż po świetnym otwarciu Bad Boys 4 w kinach.

Na razie film nie ma reżysera, którego poszukiwania mają odbyć się w nadchodzących tygodniach. Według źródeł Deadline to raczej nie będzie kolejny projekt Smitha. Większe prawdopodobieństwo jest, że zawita na plan Jestem legendą 2.