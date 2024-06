Serial Pani z jeziora z Natalie Portman może być hitem. Jest intrygujący zwiastun

fot. Apple TV+

Pierwszy zwiastun serialu Pani z jeziora zadebiutował w sieci. Natalie Portman gra główną rolę, a Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi) wciela się w tytułową kobietę. Czy będzie to kolejna dobrze oceniana produkcja Apple TV+? Zobaczcie i oceńcie sami.

Pani z jeziora - zwiastun

Pani z jeziora - o czym jest serial?

Bohaterką jest Maddie Schwartz (Natalie Portman), która jest panią domu żydowskiego pochodzenia żyjącą w 1966 roku. Teraz podejmuje decyzję, by zmienić swoje życie i zostać dziennikarką śledczą. Obok niej jest Cleo Johnson (Moses Ingram), która jest matką działającą w politycznym podziemiu Baltimore. Jednocześnie zmaga się z problemem, jak utrzymać rodzinę. Ich życia początkowo są dalekie od siebie aż do śmierci Cleo, która sprawia, że Maddie ma na jej punkcie obsesję. To otwiera coś, co może być niebezpieczna dla każdego...

Według zapowiedzi jest to thriller w klimacie noir. Reżyserką serialu jest Alma Har'el, znany z dobrze ocenianego filmu Słodziak.

Pani z jeziora - premiera w serwisie odbędzie się 19 lipca. Na start dwa odcinki.