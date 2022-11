Willow - fragment serialu. Oto nowa grupa bohaterów i czarodziej

Fot. Disney

Pierwszy fragment serialu Willow pokazuje scenę, w której grupa bohaterów przybywa do czarodzieja, by poszukać jego pomocy w wyprawie i misji, o której on najwyraźniej wie więcej niż sami zainteresowani. Zobaczcie sami, jak się to prezentuje.

Willow - fragment

Do sieci trafił też filmik omawiający kulisy świata fantasy, w którym osadzony jest Willow.

Willow

Willow - o czym jest serial?

Bohaterką produkcji jest Kit, księżniczka, która wraz z przyjaciółmi i nieoczekiwanymi sojusznikami wyrusza, aby ratować swojego brata. Niezwykła grupa bohaterów udaje się na niebezpieczną wyprawę do miejsc daleko poza ich domem, gdzie muszą zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami i zjednoczyć się, by ocalić swój świat.

Willow - premiera serialu na platformie Disney+ 30 listopada.