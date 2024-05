Willy Wonka doczeka się własnego reality show. Netflix pracuje nad teleturniejem

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Jak informuje portal Deadline, Netflix wciąż zagłębia się w reality show, tworząc kolejną produkcję zainspirowaną znaną franczyzą. Po Squid Game: Wyzwanie przyjdzie czas na teleturniej inspirowany postacią Willy'ego Wonki - właściciela fabryki czekolady, odgrywanego przez Gene'a Wildera, Johnny'ego Deppa oraz Timothee Chalameta. Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 roku Netflix przejął firmę Roald Dahl Story Company.

Warner Bros.

Willy Wonka - Netflix tworzy reality show

Netflix miał przedstawić ofertę wielu firmom produkcyjnym, w tym producentowi American Idol oraz brytyjskiemu przedsiębiorstwu stojącemu za Who Do You Think You Are?. Propozycję otrzymała również firma The Garden, która odpowiadała za produkcję Squid Game: Wyzwanie dla tej platformy.

Ten projekt jest najświeższym przykładem rozwijającego się trendu na amerykańskim rynku, określanego jako Bake offs. Coraz więcej firm przejmuje kontrolę nad cenionymi własnościami intelektualnymi, które można później przekształcić w teleturnieje i inne formaty konkursowe. Jednocześnie, coraz więcej znanych osobistości chce angażować się w programy bez scenariusza.

Najnowsza adaptacja związana ze słynną fabryką czekolady, Wonka, jest już dostępna na HBO Max.