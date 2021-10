Władca Pierścieni - aktor o roli czarnoskórego hobbita. Tłumaczy szczegóły

fot. BBC PR

Od jakiegoś czasu wiemy, że w serialu Władca pierścieni zobaczymy hobbity różnego koloru skóry, Czarnoskóre hobbity to jednak nie wymysł twórców serialu, a samego J.R.R. Tolkiena. Według twórcy Śródziemia hobbity dzielą się na szczepy. Jednym z nich są harfootowie, którzy w jego opisach mieli ciemną karnację. Jednego z takich harfootów gra Sir Lenny Henry.

Tak tłumaczy to sam aktor w rozmowie z brytyjskim radiem.

- Jesteśmy rdzennym ludem harfootów. Jesteśmy hobbitami, ale nazywają nas harfootami. Jesteśmy multikulturowi, ale jako szczep, nie rasa, więc będą tu osoby czarnoskóre, pochodzenia azjatyckiego, brązowe czy nawet Maorysi. To nowy zbiór przygód, które rozpoczynają genezy różnych postaci i trzeba będzie im poświęcić z 10 lat, by opowiedzieć ich historię. Wszystko z uwagi na oparcie na Silmarillionie, który jest jakby ściągawką o wszystkim co wydarzyło się w Drugiej i Trzeciej Erze.

Według Tolkiena bardzo wcześnie harfootowie wynieśli się na zachód, co może tłumaczyć, dlaczego ten szczep w ogóle nie pojawił się w filmach. Po prostu nie było ich w tych rejonach Śródziemia.

Władca Pierścieni - premiera serialu w Amazon Prime Video w 2022 roku.