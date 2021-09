Władca Pierścieni - kto stworzy muzykę do serialu? Wszyscy czekali na tę informcję!

fot. New Line Cinema

Jak donosi Deadline, producenci serialu Władca pierścieni prowadzą rozmowy z... Howardem Shorem, aby stworzył muzykę do pierwszego sezonu. Byłby to powrót kompozytora po pracy nad filmowymi trylogiami Władca Pierścieni i Hobbit. Howard Shore to cały klimat Śródziemia, który pokochali fani na całym świecie. Dla niego będzie to więc szansa na stworzenie kolejnej epickiej muzyki, która tym razem zobrazuje inną erę historii Śródziemia.

Przypomnijmy, że prace na planie pierwszego sezonu już się zakończyły. Przez najbliższy rok będzie trwać etap post-produkcji. Budżet pierwszego sezonu to 465 mln dolarów, więc o wiele większy, niż całej filmowej trylogii. Zdjęcia były kręcone w Nowej Zelandii, tak jak kinowe produkcje. Pre-produkcja 2. sezonu ruszy 1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii, do której ekipa przeprowadza się wraz z kolejną serią.

Zobacz także:

Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z filmów, więc obrazuje ona Drugą Erę. Filmy osadzone były w Trzeciej Erze.. Twórcami serialu są J.D. Payne i Patrick McKay.

W obsadzie są Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Władca Pierścieni - premiera 2 września 2022 roku w platformie Amazon Prime Video.