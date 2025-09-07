Władca pierścieni: czy ktoś nowy może zagrać Legolasa? Orlando Bloom o The Hunt for Gollum

fot. New Line Cinema

Rok temu ogłoszono, że Andy Serkis wyreżyseruje i zagra główną rolę w filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. To jednak nie jedyna osoba zainteresowana powrotem do Śródziemia. Orlando Bloom nie chce nawet wyobrażać sobie kogoś innego w roli Legolasa.

Orlando Bloom o The Hunt for Gollum

nikt się do mnie nie odezwał – powiedział Orlando Bloom na temat udziału w filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Nie słyszałem nic na ten temat. Wiem, że chcą skupić się na Gollumie, więc wszystko jest możliwe. To taka niesamowita rola. Jestem wdzięczny, że mogłem wziąć udział w filmach. Ale– powiedział Orlando Bloom na temat udziału w filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek inny grał Legolasa. Wiesz, o co mi chodzi? Co zrobią? Obsadzą kogoś innego w tej roli? – dodał aktor, choć potem dodał żartobliwie, że dzięki AI wszystko jest możliwe.

Te słowa wskazują na to, że nikt nie kontaktował się z Orlando Bloomem w sprawie The Hunt for Gollum, ale sam aktor byłby chętny powtórzyć rolę Legolasa i nie chciałby, by ktoś inny go zagrał.

fot. Warner Bros. Discovery

Kto wróci w The Hunt for Gollum?

Ian McKellen w zeszłym miesiącu na spotkaniu z fanami w Londynie zapowiedział, że w filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum powróci do roli Gandalfa, a Elijah Wood ponownie zagra Frodo Bagginsa:

Zdradzę Wam dwa sekrety odnośnie castingu: w filmie jest postać o imieniu Frodo i kolejna o imieniu Gandalf. Poza tą informacją będę milczeć jak grób.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Andy Serkis wcieli się w Golluma. Widać więc, że zobaczymy dużo znajomych twarzy na ekranie. To więc możliwe, że twórcy zaangażują też Orlando Blooma. Na razie jednak nic na ten temat nie wiadomo,

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum trafi do kin 17 grudnia 2027 roku. Dajcie znać, czy czekacie na premierę.

