Władca Pierścieni - Mroczna Puszcza i Minas Tirith. AI poprawiła szkice; efekt jest imponujący

Reddit/TisMeDA

Trylogia Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona to bez dwóch zdań jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie fani popkultury (i nie tylko) otrzymali w XXI wieku. Miłośnicy twórczości J.R.R. Tolkiena w filmową podróż po Śródziemiu mogli wybrać się raz jeszcze dzięki nakręconemu po dekadzie tryptykowi Hobbit - to właśnie w nim na ekranie zobaczyliśmy Mroczną Puszczę, znaną również jako Wielki Zielony Las i Las Zielonych Liści. To z tej krainy pochodzili ekranowi Legolas i Tauriel, z kolei na jej południowych krańcach zamieszkiwał jeden z Istarich, Radagast Brązowy.

David Ortiz, działający w serwisie Reddit pod nickiem Kroniksan, był tak przejęty kinową ekspozycją Mrocznej Puszczy, że postanowił odnaleźć w sieci jej szkice koncepcyjne i przerobić je przy pomocy programów graficznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Po połączeniu sił z AI artysta stworzył grafiki w jakości 4K, które mogą zachwycać swoim wizualnym pięknem. Możecie się o tym przekonać w trakcie przeglądania poniższej galerii - na deser zostawiamy Wam również przerobiony przez sztuczną inteligencję szkic filmowego Minas Tirith, który wykonał inny z użytkowników Reddita, wyraźnie zainspirowany pracami Ortiza.

Władca Pierścieni - Mroczna Puszcza i Minas Tirith poprawione przez sztuczną inteligencję

Szkic Mrocznej Puszczy przerobiony przez sztuczną inteligencję

Jeszcze więcej prac Ortiza odnajdziecie na jego profilu w serwisie DeviantArt.