Władca Pierścieni - o czym serial? Opis fabuły zdradza miejsca i królestwa

Do opisu fabuły serialu Władca pierścieni dotarł portal OneRing.net, czyli najlepsze źródło informacji o Śródziemiu i twórczości Tolkiena.

Amazon Studios, czyli studio produkujące serial dla platformy Amazon Prime Video przede wszystkim przypomina, że historia rozgrywa się w Drugiej Erze, czyli tysiące lat przed wydarzeniami z kinowych trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Opis fabuły przede wszystkim po raz pierwszy zdradza nam lokacje, jakie pojawią się w serialu!

Opis fabuły serialu Władca Pierścieni

Serial zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Oczywiście wzmianka o największym złoczyńcy odnosi się do Saurona. Przypomnijmy, że scena walki Saurona z sojuszniczą armią elfów i ludzi z początku filmu Drużyna Pierścienia rozgrywała się właśnie w czasach Drugiej Ery, więc być może serial też do tego ostatecznie nawiąże.

Za sterami serialu stoją J.D. Payne i Patrick McKay. Reżyserem pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona (Sierociniec, Niemożliwe, Jurassic World: Upadłe królestwo)

Władca Pierścieni - data premiery nie jest znana.