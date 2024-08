Recenzje 2. sezonu serialu Pierścienie Władzy już w sieci. Czy widać poprawę względem 1. sezonu?

Amazon Prime Video

Już jutro na Prime Video zadebiutują pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Na dzień przed debiutem zeszło embargo na recenzje i fani serialu Amazona mogą odetchnąć z ulgą. Produkcja na Rotten Tomatoes może pochwalić się 82% pozytywnych recenzji z 33 dostępnych opinii. Średnia ocena wynosi 7,5/10. Nieco gorzej wygląda to w przypadku recenzji wyłącznie od topowych krytyków, dla których średnia to 69% pozytywnych opinii z 13 tekstów. Z kolei średnia nota to 7/10. Co więc przypadło go gustu, a co zostało skrytykowane przez recenzentów?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – pierwsze recenzje

Większość krytyków chwali przede wszystkim poprawę w porównaniu do pierwszego sezonu. Chociaż niektóre elementy pozostały niezmienione, to dostrzegają, że twórcy idą w dobrym kierunku. Wiele ciepłych słów pada w kierunku wątku Saurona, który ma być najciekawszym ze wszystkich. Inni z kolei chwalą bogaty i różnorodny świat Śródziemia pokazany na ekranie, a za sprawą stworzenia odpowiedniego klimatu, nowe odcinki od początku angażują widzów. Inni wspominają o spełnionych obietnicach postawienia nacisku na mroczniejszy ton całej opowieści. Wśród pozytywów nie mogło zabraknąć również pochwał dla strony wizualnej i muzycznej, które wciąż stoją na wysokim poziomie.

Jednak nawet w pozytywnych recenzjach krytycy dostrzegają słabość scenariusza, głównie objawiający się w płytkości, pośpiechu i nadmiarze wątków. Kolejnym z zarzutów wobec drugiego sezonu Pierścieni Władzy jest brak wyraźnych postępów w historii poszczególnych bohaterów, a także wszechobecna nuda, która szybko wkrada się w nowych odcinkach. W najbardziej krytycznych recenzjach wspomniano o popełnieniu przez twórców tych samych błędów, które były obecne w poprzednim sezonie. Poniżej znajdziecie wybrane cytaty z recenzji.

Empire:

Bogato zrealizowana, nieskończenie piękny do oglądania i na tyle merytoryczny, by sprawić, żeby widzowi zależało. To fantasy na absolutnie najwyższym poziomie.

Variety:

Zamiast budować ekscytujące poczucia odkrywania nowych elementów, Pierścienie Władzy wywołują ponurą dezorientację, jakbyś przyszedł na wykład akademicki bez przeczytania wymaganej lektury.

Collider:

Pierścienie Władzy są o wiele mroczniejsze w drugim sezonie, ale wciąż mają trudność z nadaniem odpowiedniej wagi wszystkim wątkom i postaciom

TheWrap:

To wciągające wakacje w Śródziemiu, ale takie, które ograniczone są do programu wycieczki. Może w następnym sezonie faktycznie zagłębimy się w to miejsce i żyjące w nim istoty.

The Hollywood Reporter:

Pada ofiarą jednej z najczęstszych dolegliwości tego rodzaju. Zaczyna się wydawać, że jest to opowieść ukształtowana wstecz od wydarzeń, o których już wiemy, że będą musiały się wydarzyć, a nie opowieść napędzana motywami i wyborami bohaterów.

Total Film:

Podobnie jak dzieło Tolkiena, serial Prime Video jest zawiły, gęsty a czasem nawet sprzeczny. Jednak w jakiś sposób ma się poczucie, że robota została wykonana znakomicie.

FandomWire:

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władcy od Prime Video to spektakularny sukces!

IGN Movies:

Drugi sezon Pierścieni Władzy oferuje dramatyczną akcję oraz głęboki patos, ale wydaje się przeciągnięty przez zbędne wątki i bohaterów.

Screen Rant:

Drugi sezon Pierścieni Władzy jest godną kontynuacją pierwszego sezonu, choć podąża za niepokojącym schematem przedstawionym w poprzednich odcinkach.

Slashfilm:

Choć nie osiąga poziomu oryginalnych powieści Tolkiena czy adaptacji Petera Jacksona, Pierścienie Władzy wydają się być kolejną najlepszą rzeczą osadzoną w świecie Śródziemia.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – nietypowa promocja

Amazon opublikował kilka krótkich materiałów, które prezentują słynne miejsca w niektórych miastach na całym świecie, które zostały opanowane przez orki i trolle. Filmy mają imitować nagrania zwykłych przechodniów, którzy napotkali na przerażające potwory w ludzkim świecie. Kilka z takich klipów zobaczycie poniżej.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – o czym jest?

Tak brzmi oficjalny opis fabuły 2. sezonu:

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą.

W obsadzie serialu są Morfydd Clark, Lenny Henry, Sara Zwangobani, Dylan Smith, Markella Kavenagh, Megan Richards, Robert Aramayo, Benjamin Walker, Ismael Cruz Córdova, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Charles Edwards, Daniel Weyman, Owain Arthur, Charlie Vickers, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxim Baldry, Ema Horvath, Sam Hazeldine oraz Leon Wadham.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku na platformie Prime Video.