Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kim jest Adar?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 3. odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy przedstawiono widzom Adara, mroczną istotę, która stoi na czele orków. Pierwsza Era zakończyła się pokonaniem Morgotha, ale Galadriela dowiaduje się, że siły zła powoli realizują swój plan i chcą przejąć Południowe Krainy, aby mógł powstać tam Mordor. Orkowie już teraz przemierzają region, zbierając niewolników i kopiąc przy ich pomocy tunele, pozwalające im przesuwanie się do przodu i zdobywanie terenu. Oddziały prowadzi tajemnicza postać imieniem Adar, która pojawia się pod koniec 3. odcinka.

Chociaż Elfy w odcinku spekulują, że Adar może być jednym z pseudonimów Saurona, prawdopodobnie mamy do czynienia z nową postacią napisaną na potrzeby serialu. Przy okazji mamy do czynienia z kimś, kto raczej będzie głównym antagonistą 1. sezonu. Aarondir zauważa, że "Adar" jest słowem pochodzenia elfickiego i może oznaczać "ojciec". W sieci możemy przeczytać liczne spekulacje dotyczące pochodzenia Adara - miałby być upadłym elfem, który był blisko Morgotha i przejął obowiązki swojego władcy po jego śmierci.

Morgoth miał wielu podwładnych podczas Pierwszej Ery i jedna z teorii zakłada, że Adar jest jego następcą. Sauron stosował to samo podejście - zorganizowana armia, jasne podziały i hierarchia. Adar mógł w przeszłości być jednym z poruczników Saurona, a następnie wybranym na ich dowódcę. Uważa się, że Adar jest nową postacią stworzoną na potrzeby Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy, a napisy końcowe sugerują, że gra go Joseph Mawle (znany jako Benjamin Stark z Gry o tron). Według plotek jest on głównym czarnym charakterem w 1. sezonie, którego zadaniem jest wykonywanie poleceń Saurona i rozszerzanie jego strefy wpływów w całym Southlands.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - kim są aktorzy?

Robert Aramayo (Elrond) - aktor nie zebrał wielkiego doświadczenia w istotnych filmowych rolach (udział w Zwierzętach nocy, Martwym punkcie i Pustym człowieku), ale rola w Pierścieniach Władzy może być dla niego pomostem do wielkiej kariery. Serialowo mogliśmy ostatnio oglądać go w Co kryją jej oczy w roli Roba, a także jako młodego Neda Starka w Grze o tron.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - ikoniczny miecz Narsil w 3. odcinku?

Po tym jak Elendil sprowadza zarówno Galadrielę jak i Halbranda do Númenoru w najnowszym odcinku serialu, para zostaje poinformowana przez Królową, że mają pozostać w pałacu podczas gdy ich prośba o przetransportowanie do Śródziemia będzie rozpatrywana. Podczas prywatnej rozmowy z królową Míriel, powierza ona Elendilowi misję pilnowania Galadrieli i eskortowanie jej do miejsca docelowego. Aby pomóc mu w wypełnieniu jego obowiązków, wręcza mu miecz i fani natychmiast zaczęli spekulować, że być może jest to słynny miecz Narsil.

W prologu filmu Petera Jacksona mogliśmy zobaczyć bitwę ludzi i Elfów z siłami Saurona. Elendil staje do walki z Sauronem, ale umiera i wypada mu z ręki jego miecz. Podnosi go jego syn i chociaż przeciwnik łamie go na części, Isildurowi udaje się odciąć palce Saurona. Isildur zabrał ze sobą kawałki Narsilu, które miały zostać przekazane jego następcom. Kilka tysięcy lat później w ich posiadanie wejdzie nie kto inny jak sam Aragorn. Po tym jak przez tyle lat leżał w dwóch kawałkach, Narsil zostaje przerobiony na nową broń podczas Trzeciej Ery. Aragorn będzie nim władał w ostatecznej bitwie przeciwko Sauronowi, więc wygląda na to, że faktycznie widzimy ten artefakt w serialu na długo, zanim sięgnie po niego Aragorn.