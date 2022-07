Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kim jest Nieznajomy? Aktor o roli i teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Kim jest Nieznajomy? To tajemnicą zarówno dla bohaterów serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, jak i widzów. Prawdziwa tożsamość postaci nie jest znana, ale z klipu pokazanego podczas San Diego Comic-Con 2022 wiemy, że ta postać "wyłania się" po rozbiciu komety widzianej w zwiastunie. Ma on więc jakiś związek z nią.

Kim jest Nieznajomy?

Teorie fanowskie krążą od miesięcy, bo widzowie zastanawiają się po trailerach, kim ta postać może być. Biorą pod uwagę różne detale na czele z tym, że gdy niziołki odnajdują Nieznajomego w płomieniach, one nie są gorące, tylko zimne. Najpopularniejsza teoria mówi o tym, że jest to pierwszy czarodziej w Śródziemiu. Ściślej, że jest on przybyłym Błękitnym Czarodziejem, a według notatek Tolkiena takowi pojawili się jeszcze w Drugiej Erze, w której rozgrywa się serial. Niektórzy fani spekulują, że Nieznajomy to tak naprawdę Gandalf. Tajemnica jednak rozwikłana zostanie dopiero w serialu.

fot. materiały prasowe

Władca Pierścieni - aktor o Nieznajomym

- Całkiem klarownie mówili mi od początku, że moja postać ma naprawdę głęboki i pierwotny cel. Musi coś osiągnąć i pragnie to zrobić. Gdy zacząłem w to wchodzić, odczułem, że inne aspekty postaci zaczęły też się wyłaniać.

Daniel Weyman tłumaczy dalej, że każdy detal pozwolił mu zrozumieć sens i pogłębić proces tworzenia kreacji. Kostium, włosy, charakteryzacja, dialekt czy ruch - wszystkie te szczegóły były dla niego ważne.

- Jako widzowie, jeśli z nim zostaniemy, zobaczymy, jak wpływa on na różne społeczności w sposób dramatyczny. Będziemy po trochu dowiadywać się nowych informacji i dochodzić do tego, co tak naprawdę się dzieje, ale nie będzie to zbyt szybki proces.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.

Zobacz także:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia i plakaty