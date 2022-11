Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - oglądalność spadała z odcinka na odcinek. Nowe dane Nielsena

Amazon

Według danych Nielsena, które opublikowało Variety, serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy notował spadek oglądalności co odcinek. Początkowo był to wynik o zaledwie 1% w liczbie obejrzanych minut. Natomiast po dwóch tygodniach wyświetlania spadek był gwałtowny, bo zanotowano zmniejszenie wyniku oglądalność o 20%. Miejmy jednak na uwadzę, że spadek nastąpi z bardzo wysokiego poziomu po debiucie.

Władca Pierścieni - wyniki oglądalności

Nielsen podaje tylko dane z oglądania na telewizorach w USA, więc nie są to pełne dane w czasach, gdy wielu widzów ogląda na komputerach i urządzeniach mobilnych. To jednak zdaniem Variety pokazuje niepokojący dla Amazona trend spadku zainteresowanie serialem, który miał stać się prawdziwym fenomenem i wizytówką platformy. Spadek oglądalności to problem dla wzrostu potencjału finansowego całego projektu.

Dla porównania Gra o tron: Ród smoka zaczynał od o wiele niższego pułapu i z każdym odcinkiem jedynie zwiększał oglądalność, by pod koniec mieć ten sam poziom co Pierścienie Władzy.

fot. Variety

Według firmy analitycznej Parrott Analitycs jednakże Pierścienie Władzy po zakończeniu emisji sezonu zanotowały gigantyczny wzrost zainteresowania, więc wyniki z tygodnia na tydzień nie dają pełnego obrazu sytuacji. Według samej platformy Prime Video serial obejrzało ponad 200 mln osób na całym świecie i ich zdaniem jest to duży sukces. Trend spadkowy jednak pokazuje zdaniem dziennikarzy, że producenci mają tutaj wnioski do wyciągnięcia.