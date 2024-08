Pierścienie Władzy – twórcy wsłuchują się w opinie widzów. Aktor o spotkaniu z Szelobą

fot. EW/Ross Ferguson/Prime Video

Pierwszy sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy spotkał się z mieszanym odbiorem. Drugi sezon ma naprawić część błędów popełnionych w poprzednich odcinkach i otrzymamy wielką bitwę, która rozgrywać się będzie na przestrzeni kilku odcinków. Showrunnerzy Patrick McKay i J.D. Payne w najnowszym wywiadzie dla GQ potwierdzili, że chociaż wsłuchują się w opinie widzów, to historia została już rozplanowana na wiele sezonów.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – showrunnerzy słuchają fanów

McKay przyznał, że twórcy mają konkretny plan na serial i zamierzają się go trzymać:

Większa część drugiego sezonu została napisana przed premierą pierwszego, więc mamy plan i się go trzymamy. Czytamy wszystko. Nie da się nie słuchać i nie chcieć nawiązywać kontaktu z ludźmi. A jeśli widzom podoba się ten serial, czasami może to być całkiem przyjemne. Ale ostatecznie to my tworzymy tę historię, w którą całkowicie wierzymy.

Z kolei Payne odniósł się do negatywnych komentarzy:

A jeśli nie podoba im się ten serial, to wiesz, czasami ludzie…To ciekawe, co mają do powiedzenia. Pracowaliśmy nad tym przez długi czas. Mamy plan, podobnie jak Tolkien miał plan. Jesteśmy podekscytowani możliwością zobaczenia tego w całości.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – odtwórca Isildura opowiada o spotkaniu z Szelobą

W drugim sezonie Pierścieni Władzy nie zabraknie kultowych istot ze świata Śródziemia. Oprócz żon entów ważną rolę odegra Szeloba. Gigantyczna pajęczyca znana z Władcy Pierścieni: Powrót króla będzie w serialu Amazona mniej przerażająca. W Pierścieniach Władzy poznamy jej młodą wersję, którą na swojej drodze napotka Isildur, grany przez Maxima Baldry’ego.

Aktor twierdzi, że twórcom udało się nadać silną osobowość Szelobie:

Mieliśmy duże oczekiwania co do wyglądu Szeloby. Na planie była to po prostu piłka do rugby, dwóch facetów w kombinezonach i kilka kijów, a ja pomyślałem: „O Boże, jak to się skończy?”. Myślę, że wykonali niesamowitą pracę. To takie skomplikowane, ale myślę, że nadają Szelobie naprawdę silną osobowość.

Baldry wspomniał również, jak dojdzie do pierwszego spotkania Isildura z pajęczycą:

To prawie jak gra w szachy: Isildur leży na podłodze i nie ma pojęcia, gdzie jest Szeloba, ale wie, że jest w jaskini, a między tymi dwiema postaciami panuje specyficzna atmosfera. Potem stajesz twarzą w twarz z Szelobą i naprawdę widzisz tego potwora, tego pająka. Isildur patrzy na nią i następuje ten moment refleksji: „O mój Boże, jak to się wszystko dalej potoczy”.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – o czym jest?

Tak brzmi oficjalny opis fabuły 2. sezonu:

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą.

W obsadzie serialu są Morfydd Clark, Lenny Henry, Sara Zwangobani, Dylan Smith, Markella Kavenagh, Megan Richards, Robert Aramayo, Benjamin Walker, Ismael Cruz Córdova, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Charles Edwards, Daniel Weyman, Owain Arthur, Charlie Vickers, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxim Baldry, Ema Horvath, Sam Hazeldine oraz Leon Wadham.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku na platformie Prime Video.