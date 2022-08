Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - opinie w sieci. To wspaniały serial - fani Tolkiena będą dumni!

fot. materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zbierają świetne opinie dziennikarzy i krytyków filmowych, którzy widzieli pierwsze dwa odcinki w reżyserii Juana Antonio Bayony. Werdykt jest jeden: mamy do czynienia z kapitalnym serialem! Nie ma żadnej negatywnej opinii o premierze.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - opinie

Wszyscy zgodnie chwalą wizualną część Pierścieni Władzy. Podkreślają, że kosmiczny budżet wylewa się z ekranu dzięki scenom i ujęciom zapierającym dech w piersiach swoim rozmachem i pięknem. To nie tylko krajobrazy, ale też scenografie, sceny akcji, kostiumy i wszelkie detale, które sprawiają, że Śródziemie ożywa na ekranie. Udało się stworzyć serial, który wygląda jak kinowa superprodukcja. Według dziennikarzy mamy przygotować się na oszałamiająco epicki (to słowo jest często powtarzane!) spektakl, który nas zachwyci. Do tego chwalą budowę i przedstawienie świata Śródziemia, które uchwyca magię Tolkiena i oczarowuje widza w taki sam sposób, jak w filmach Jacksona. Twórcy doskonale wprowadzają też swoje pomysły. Czytamy, że pod kątem efektów specjalnych mamy coś na niespotykaną skalę. Coś, co łączy efekty komputerowe z praktycznymi rozwiązaniami (scenografie, lokacje itd.). Według dziennikarzy ten serial wyznaczy nowe standardy pracy w serialach na kolejne lata.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 13 kluczowych postaci

1. Galadriel (Morfydd Clark) - postać pojawiła się w trylogii Petera Jacksona. Była wtedy grana przez Cate Blanchett. W serialu dzielą ją jednak wieki od stania się mądrą przywódczynią Lothlorien. To elficka wojowniczka, która przeżyła już wojnę, więc pragnie pokoju, jednak nie może pozbyć się wrażenia, że zło wraca do Śródziemia.

Fani kinowych filmów Petera Jacksona od razu poczują się jak w domu, bo twórcy wchodzą do Śródziemia z nowymi pomysłami, ale też tym, co jest znane widzom. Fani Tolkiena będą zachwyceni! Dostaniemy bogatą, rozbudowaną, poważną i głęboką historię, która ma od razu zaangażować widza. Każdy będzie chcieć więcej. Wątki w pierwszych odcinkach są obiecujące. Twórcy nigdzie się nie spieszą. Nie chcą też przytłoczyć nas epickim rozmachem na samym wstępie. Innymi słowy: priorytetem jest dobrze opowiedziana historia i bohaterowie. Wszystko jest okraszone niezwykłą muzyką, która zbiera też dobre recenzje.

Z obsady najwięcej pochwał dostaje Morfydd Clark w roli Galadrieli. Ma być to najjaśniejsza gwiazda Pierścieni Władzy. Obok tego pochlebne opinie otrzymują Owain Arthur jako Durin IV oraz Ismael Cruz Cordova jako elf Arondir.

Premiera 2 września na Amazon Prime Video.