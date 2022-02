Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - plakaty serialu zabierają nas do Śródziemia. Mają swój klimat

Amazon Prime Video

Jakiś czas temu zaprezentowano pierwszy, klimatyczny teaser serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Fani nie mogą doczekać się kolejnych materiałów promujących produkcję Amazon Prime Video i wygląda na to, że promocja powoli się rozkręca. Tym razem udostępniono pierwsze plakaty.

Historia osadzona jest w Drugiej Erze, czyli wiele lat przed wydarzeniami z filmów Petera Jacksona. Twórcami serialu są J.D. Payne i Patrick McKay. Udostępnione przez Amazon nowe plakaty nie zawierają niestety informacji na temat bohaterów, których nam pokazano. Wiemy jedynie, że w obsadzie są: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - szczegóły, premiera, obsada i zwiastun - więcej informacji o serialu.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - plakaty

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - plakat

Władca Pierścieni - o czym jest serial?

Tak prezentuje się opis fabuły opublikowany w styczniu 2021 roku. Serial zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 2 września 2022 roku.