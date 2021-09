Władca pierścieni - serial Amazona. Premiera, obsada, szczegóły

fot. Warner Bros

Serial Władca pierścieni od Amazon będzie opowiadać o wydarzeniach rozgrywających się na tysiące lat przed historiami pokazanymi w Hobbit: Niezwykła podróż oraz słynnej trylogii Petera Jacksona. Ogromne przedsięwzięcie Amazona mocno intryguje fanów i powstaje wiele pytań dotyczących produkcji. Sprawdźmy zatem, co na ten moment wiemy o serialu?

Amazon Studios, czyli studio produkujące serial dla platformy Amazon Prime Video podkreśla, że historia rozgrywa się w Drugiej Erze, czyli tysiące lat przed wydarzeniami z kinowych trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Sprawdźmy więc zaprezentowany wcześniej opis fabuły.

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca pierścieni - obsada i twórcy

Producentami wykonawczymi i showrunnerami serialu Władca pierścieni są J.D. Payne i Patrick McKay. Wśród zapowiedzianych reżyserów są: J.A. Bayona, Wayne Che Yip i Charlotte Brändström.

W obsadzie znajdują się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson oraz Simon Merrelles.

Wcześniej w obsadzie ogłoszono między innymi udział Willa Poultera, ale ostatecznie zrezygnował z roli ze względu na napięty harmonogram. Jego rola została podobno przekształcona, a zastąpił go Robert Aramayo. Jedna z głównych ról trafiła do Markella Kavenagh. Jej postać ma podobno nazywać się Tyra, a według zamieszczonych w sieci spekulacji, może być młodą elfką. Wspomniany Aramayo wcieli się w postać nazwaną Beldor. Warto mieć jednak na uwadze, że mogą to być celowo nieprawdziwe imiona, aby zmylić fanów. Według innych doniesień, Morfydd Clark miałaby wcielić się w młodą Galadrielę, którą w filmach Jacksona grała Cate Blanchett. Joseph Mawle zagra postać imieniem Oren, głównego antagonistę. Prawdopodobnie jest to poplecznik Saurona.

Władca pierścieni - jaki budżet?

Do tej pory wiedzieliśmy, że Amazon Prime Video przewiduje budżet 500 mln dolarów na dwa sezony serialu. Według oficjalnych doniesień The Hollywood Reporter koszt realizacji samego pierwszego sezonu Władcy Pierścieni wyniesie 465 mln dolarów amerykańskich (650 mln dolarów nowozelandzkich)! To jest kwota tylko na jeden sezon, więc podwoiła się ona w stosunku do pierwotnych informacji. Dla porównania filmowa trylogia Władca Pierścieni kosztowała "jedynie" 281 mln dolarów, a każdy z ostatnich sezonów Gry o tron ma budżet w granicach 100 mln dolarów. Natomiast trylogia Hobbit kosztowała już 745 mln dolarów. Przypomnijmy, że Amazon już wydał 250 mln dolarów za prawa do świata stworzonego przez Tolkiena.

Amazon zakupił prawa w 2017 roku i już wówczas mówiono, że może to być jeden z najdroższych seriali w historii. Same prawa do bawienia się w świecie Śródziemia kosztowały 250 mln dolarów. Platforma więc ma plany, aby od tego serialu sprawić, że walka o widza z Netflixem stanie się poważna.

Władca pierścieni - kiedy premiera?

Wraz z pierwszym oficjalnym zdjęciem z serialu (możecie go zobaczyć poniżej), ujawniono też datę premiery pierwszego odcinka. Przypadnie to na 2 września 2022 roku na platformie Amazon Prime Video. Zobaczcie zdjęcie:

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni - kiedy zwiastun?

Amazon świętował zakończenie zdjęć w sierpniu 2021 roku, a zatem trwa obecnie etap postprodukcji, a niewykluczone są dokrętki realizowane w późniejszym terminie. Nie powinniśmy zatem spodziewać się w najbliższym czasie wypuszczenia zwiastuna, ponieważ wciąż jest bardzo długi czas do premiery. Czy koniec roku na pierwsze wideo jest prawdopodobny? Poinformujemy was o tym, jak tylko taki materiał się pojawi.