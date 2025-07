Kto wyreżyseruje nowy film o Wonder Woman? Jest dziesięć nazwisk

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dobre wyniki Supermana w kinach skłoniły DCU do przyspieszenia prac nad kolejnymi adaptacjami postaci znanych z komiksów DC. Wiele się mówiło w ostatnim czasie o Wonder Woman. Chodzą pogłoski, że Ana Nogueira przygotuje scenariusz do filmu o Amazonce. Wcześniej napisała też historię filmu o Teen Titans, ale "musi nanieść poprawki, które napisze w trakcie pisania Wonder Woman". Pytanie brzmi - kto wyreżyseruje nowy projekt z Dianą?

Jeff Sneider, czyli popularny scooper ze środowiska filmowego, przygotował listę informacji i potencjalnych nazwisk, które mogą być brane pod uwagę jeśli chodzi o reżyserię nowego filmu o Wonder Woman. Informator twierdzi, że James Gunn poszukuje na to stanowisko osoby z "lekkim, zabawnym i niezbyt poważnym" stylem. Ma to być zatem inne spojrzenie na Wonder Woman niż to, co proponowała m.in. Gal Gadot.

Oto dziesiątka nazwisk, które zdaniem Sneidera mają szansę na reżyserowanie filmu:

Craig Gillespie (Supergirl),

Kate Herron (Loki, The Last of Us),

Nicole Kassell (Watchmen, Westworld),

Toby Haynes (Gwiezdne Wojny: Andor, Black Mirror),

Leigh Janiak (Fear Street),

Joe Cornish (Atak na dzielnicę),

Rachel Morrison (The Mandalorian, The Fire Inside),

Megan Park (My Old Ass),

Jason Reitman (Pogromcy duchów. Dziedzictwo),

Kathryn Bigelow (Blisko ciemności, A House of Dynamite).

To nie jest lista nazwisk, którymi James Gunn już jest zainteresowany, ale personalne wybory scoopera, który wybierał na podstawie tego, co dowiedział się o podejściu do tworzenia tego projektu ze swoich źródeł.

