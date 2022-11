Władca Pierścieni - Amazon w Brazylii przekupuje widzów do oglądania serialu? Sprawa nie jest tak prosta

fot. Amazon Prime Video

Amazon z Brazylii opublikował na Instagramie promocję zachęcającą do oglądania serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. W zamian za to, że nowy klient wykupi subskrypcję i obejrzy pierwszy odcinek tej produkcji, dostanie kupon do aplikacji iFood, w której można zamawiać jedzenie. Gdy dany klient obejrzy ten odcinek, automatycznie dostanie maila z kuponem o wartości 30 realów, co przekłada się według dzisiejszego kursu na 25 złotych 29 groszy.

Władca Pierścieni - Amazon płaci widzom?

Wiele stron znanych z bardzo hejterskiego podejścia do Pierścieni Władzy szumnie ogłasza, że Amazon płaci widzom, aby poprawić mizerną oglądalność serialu. Problem polega na tym, że oglądalność nie była zła, a nawet firmy analityczne informowały, że po finale znacząco wzrosła. Ponadto promocja zachęcająca nowych klientów do wykupienia subskrypcji w Brazylii nie wpłynie nagle znacząco na wyniki oglądalności w skali globalnej, a te intresują Amazona. Jest to nic więcej niż po prostu promocja połączona z głośnym tytułem, wokół której stworzono teorie spiskowe.

Przypomnijmy, że trwają prace na planie 2. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścieni Władzy. Jego data premiery nie jest znana.

