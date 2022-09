Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - jak serial oceniają krytycy? Jest na co czekać

Amazon

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje już 2 września na całym świecie i wszyscy wreszcie będziemy mogli przekonać się o poziomie produkcji. Jak to zwykle bywa, pierwszymi widzami serialu okazali się krytycy, którzy dostali do swojej dyspozycji dwa pierwsze odcinki. Ich recenzje pokazują, że naprawdę jest na co czekać i możemy zacierać ręce na świetną przygodę w klimatach Śródziemia.

Na ten moment Pierścienie Władzy mają 83% pozytywnych recenzji (104 pozytywne i 20 negatywnych), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 7/10. Patrząc zatem wyłącznie po tych liczbach, mamy do czynienia z ogromnym sukcesem, a także wysoko postawioną poprzeczką przed kolejnymi odcinkami serialu.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - jak oceniają krytycy?

Wśród zachwytów recenzenci zwracają między innymi uwagę na wizualny rozmach przypominający kinowe widowiska. Śródziemie ma zdaniem niektórych wyglądać inaczej od tego, co znamy z filmów Petera Jacksona, ale ma być niemniej zachwycające. Wielu autorów przekonuje, że to produkcja, którą powinno się oglądać na ekranach kin, niekoniecznie na własnych telefonach i tabletach, więc śmiało można powiedzieć, że współczesna forma serialowa robi kolejny wielki krok dzięki tej produkcji. Przymiotniki "odważny" i "ambitny" jak najbardziej mają pasować do tego, co zaprezentowano.

Zdaniem jednego z recenzentów, JD Payne i Patrick McKay idą za Tolkienem i tworzą rozległy, wciągający świat z bogatą fabułą i silnymi postaciami, które na każdym kroku muszą stawiać czoła niesamowitym przeciwnościom. Zwraca się co prawda w kilku miejscach uwagę, że tempo jest jeszcze powolne, ale wielu z recenzentów przekonuje, że ta epicka historia, która została tutaj zapoczątkowana, potrzebuje odpowiedniego wprowadzenia i to właśnie dzieje się w dwóch pierwszych odcinkach.

Większość recenzji podkreśla świetne aktorstwo i naprawdę dobrze zrealizowane sceny akcji. Jedna z opinii mówi bardziej o zainteresowaniu serialem niż ekscytacji, ale jest to raczej kwestia oczekiwań względem produkcji o takim tytule. To też trzeba podkreślić, że liczne recenzje mimo wielu zachwytów podchodzą ostrożnie z wielkimi ocenami, wszak dostali do sprawdzenia tylko ułamek tego, co jeszcze nas czeka. Jednak bazując na zobaczonym przez nich materiale, ma on tak obiecującą jakość, że Pierścienie Władzy mogą (ale nie muszą) złotymi literami zapisać się w historii streamingu.

Pierwsze odcinki zapowiadają pełną rozmachu opowieść o bardziej przygodowym klimacie, co też podkreśla w swojej recenzji nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński. Z jednej strony dostajemy coś dobrze znanego, ale z drugiej forma jest bardzo świeża i niezwykle widowiskowa, więc serial ma przypaść do gustu zarówno fanom Tolkiena, jak i zupełnie nowym widzom.

Znalazły się też oczywiście negatywne recenzje. W jednej z nich, recenzent krytykuje nadmierną ekspozycję, niespieszne ustawianie pionków i wprowadzanie rzeczy, które nie mają żadnego rozwinięcia. Elfy - Galadriela i Elrond - mają być najsłabszą stroną dwóch pierwszych odcinków, a ich zarysowane wątki są zupełnie nieciekawe. W jednej z bardziej negatywnych recenzji czytamy, że szybko stają się męczące monologi o potrzebie szukania dobra i zwalczaniu zła. Inna z nielicznych negatywnych recenzji wskazuje, że początek wygląda na dobry serial fantasy, ale okrutnie słabą adaptację Tolkiena. Ma zabijać potencjał tkwiący w tej historii i sprowadza się jedynie do blockbusterowej formy. Ma zatem czasem zachwycać, czasem nudzić, więc da się obejrzeć i raczej nie będzie to inspirująca opowieść, którą długo będziemy pamiętać. Warto w tym miejscu przytoczyć źródła, z których płyną te najbardziej mieszane lub całkowicie negatywne recenzje i wśród nich są między innymi Washington Post (zarzut o monologach), Entertainment Weekly (niszczenie potencjału), a także Los Angeles Times (fragment o ekspozycji i nudnych momentach). Rotten Tomatoes wyszczególnia wśród całkowicie negatywnych recenzji Grace Randolph oraz Patricię Puentes z Ask. Dla równowagi jeszcze portale, które wystawiły pozytywne noty: The Daily Beast, TVLine, Collider, Paste Magazine, Inverse, TV Guide, Rolling Stone, Vanity Fair, Variety, The Guardian, Empire, The Playlist, IndieWire, The Hollywood Reporter, Decider, a także Chicago Sun-Times.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - harmonogram odcinków

Odcinki 1-2 - 2 września o 03:00

- 2 września o 03:00 Odcinek 3 - 9 września o 06:00

- 9 września o 06:00 Odcinek 4 - 16 września o 06:00

- 16 września o 06:00 Odcinek 5 - 23 września o 06:00

- 23 września o 06:00 Odcinek 6 - 30 września o 06:00

- 30 września o 06:00 Odcinek 7 - 7 października o 06:00

- 7 października o 06:00 Odcinek 8 - 14 października o 06:00

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - kim są aktorzy?

Robert Aramayo (Elrond) - aktor nie zebrał wielkiego doświadczenia w istotnych filmowych rolach (udział w Zwierzętach nocy, Martwym punkcie i Pustym człowieku), ale rola w Pierścieniach Władzy może być dla niego pomostem do wielkiej kariery. Serialowo mogliśmy ostatnio oglądać go w Co kryją jej oczy w roli Roba, a także jako młodego Neda Starka w Grze o tron. (zdjęcie z Gry o tron).