Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowy zwiastun. Śródziemie porusza uśpione w sercu emocje!

Nowe informacje o serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy pochodzą z portalu EW.com, który zabiera widzów do Numenoru. To jedna z kluczowych lokacji w historii. Za jej wygląd odpowiadają: reżyser odcinka Wayne Che Yip, showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay oraz scenograf Ramsey Avery. Ekipa filmowa... zbudowała morskie miasto z portem i stacjonującym tam statkiem. Nikt tutaj nie stawiał na CGI. Sam reżyser powiedział, że spacer alejkami miasta zapierał dech w piersiach. Jest tam pełno niesamowitych detali, które odkrywał każdego dnia. Raz zauważył jakiś malunek, innym razem małą świątynię czy ścianę zbudowaną ze skorup ostryg.

Władca Pierścieni - zwiastun serialu

Zgodnie z zapowiedzią opublikowano nowy teaser. Kolejny materiał najpewniej na San Diego Comic-Con 2022, gdy odbędzie się epicki panel serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe zdjęcia

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Maxim Baldry jako Isildur.

Twórcy są świadomi, że fani Tolkiena analizują najmniejszy detal. Dlatego do tworzenia serialu podchodzą w taki sam sposób: wszystko ma być dopracowane! To tyczy się też Numenoru, który pojawił się w książkach, ale na ekranie jeszcze go nie widzieliśmy.

- Nie byliśmy zainteresowani zrobieniem serialu o młodszej wersji świata, który ludzie znają, co oznaczałoby prequel. Chcieliśmy cofnąć się w czasie i znaleźć historię, która może stać na własnych nogach.

Numenor w serialu Władca Pierścieni - szczegóły

Numenor to wyspa rządzona przez królową regentkę Miriel (Cynthia Addai-Robinson). Wydaje się rajem, ale ma swoje problemy. Mieszkańcy Numenoru są ludźmi z elficką krwią. Z czasem dochodzi do rozłamu, gdy część mieszkańców poprzysięga lojalność elfom i Valarowi, a inni chcą iść w kierunku niezależnej przyszłości.

- Chcieliśmy, aby serial odzwierciedlał główne tematy fabularne Tolkiena: przyjaźń, dobro czy zło. Inspirowało nas pytanie: jak daleko jesteś w stanie posunąć się, by postąpić słusznie?

Ważne postacie w Numenorze to: Pharazon (Trystan Gravelle), Kemen (Leon Wadham), Elendil (Lloyd Owen) oraz Isildur (Maxim Baldry). Fani Władcy Pierścieni wiedzą, że Isildur to bezpośredni przodek Aragorna, którego widzieliśmy w początkowych scenach filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, gdy walczył z Sauronem i odebrał mu pierścień. W czasach Drugiej Ery, w której rozgrywa się serial, jest on młodym żeglarzem szukającym swojego miejsca w Śródziemiu. Według aktora jego to historia o tym, jak stał się bohaterem, którego znają fani.

Jedną z nowych postaci stworzonych na potrzeby serialu jest Eärien (Ema Horvath), siostra Isildura. To bystra i ambitna kobieta, która chce zostać architektką. W książkach Tolkiena Elendil miał dwóch synów: Isildura i Anáriona - ten drugi też występuje w serialu.

Sam Tolkien w listach zachęcał do tego, by inni tworzyli sztukę w jego świecie. To dla twórców serialu jest wyznacznikiem kierunku tworzenia serialu.

- Mamy wrażenie, że dał nam gwiazdy na niebie, które musimy łączyć w konstelacje.

Władca Pierścieni - różnorodność rasowa

W odróżnieniu od filmów angaż w serialu dostały osoby o innym kolorze skóry niż biały. Grają oni niziołków, ludzi, elfów, a nawet krasnoludów. Z tego powodu wybuchł hejt w sieci. Addai-Robinson uważa, że krytykowanie różnorodności rasowej jest sprzeczne z duchem tego, co stworzył Tolkien.

- Tolkien porusza wiele tematów, ale jednym z nich jest idea, że istoty różnych ras, pochodzenia i drogi życiowej łączą siły we wspólnym celu. Sama chciałabym, żeby serial w jakimś stopniu odzwierciedlał prawdziwy świat, jak i świat, którym powinien być.

Twórcy mają nadzieję, że koniec końców serial spodoba się zarówno fanatycznym fanom, jak i widzom, którzy nie znają tego świata.

- Serial musi wywoływać emocje, które odczuwasz, gdy jesteś w Śródziemiu. Musi wciągnąć cię i sprawić, że zakochasz się w nim tak jak w książkach.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.

