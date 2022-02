Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zwiastun serialu. Ta legenda stanie się fenomenem telewizji!

fot. materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to superprodukcja serialowa osadzona w Drugiej Erze, czyli wiele lat przed wydarzeniami z filmów Petera Jacksona. Według twórców historia opowiada o tym, jak powstały tytułowego Pierścieni Władzy, o czym fani kinowych produkcji wiedzą z wstępniaka z Drużyny Pierścienia. Teraz nie tylko zobaczymy ich powstanie, ale jaki miały wpływ na poszczególne rasy. Z okazji Super Bowl 2022 Amazon Prime Video opublikował pierwszy teaser.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zwiastun

Zasadniczo jest to pierwszy teaser, który pokazuje bohaterów na czele z centralną postacią Galadrieli. W artykule Vanity Fair opublikowanym na początku lutego 2022 roku analizowano, że ten serial ma szansę stać się fenomenem telewizji. Tak naprawdę to nawet większym niż Gra o tron.

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Według twórców centralnymi bohaterami jednak będą młoda Galadriela i nowa postać stworzona na potrzeby serialu zwana Halbrand. Będą jednak również inne wątki; pojawi się młody polityk zwany Elrond, będzie zakazana miłość u elfa Arondira skierowana do ludzkiej kobiety; zobaczymy też Khazad-Dum w pełni glorii chwały, czyli królestwo krasnoludów w całej okazałości. Zagrożenie w postaci Saurona też będzie się objawiać w tle i powoli postępować. Nie zabraknie też młodego Isildura, który wiele lat później będzie wojownik obcinającym rękę Sauronowi na polu bitwy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - szczegóły, premiera, obsada i zwiastun. Co wiemy o serialu?

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - zdjęcia

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Bronwyn i Arondir w wiosce Tirharad.

W obsadzie znajdują się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson oraz Simon Merrelles.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.

