Pierwsze zdjęcia z serialu Harry Potter. HBO buduje ikoniczną lokację

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Widać na nich plan zdjęciowy, który powoli zamienia się w Privet Drive 4, gdzie mieszkali Vernon i Petunia Dursleyowie z synem. To właśnie tam Harry Potter musiał spędzić całe dzieciństwo, zanim dostał list z Hogwartu i mógł przez większą część roku mieszkać w ukochanej szkole. Później wracał do domu wujka i ciotki każdego lata, co zazwyczaj wyznaczało początek kolejnej historii z serii. Na razie scenografia składa się z kilku domów i ulicy.

Pierwsze zdjęcia z planu serialu Harry Potter

Harry Potter (serial HBO) - pierwsze zdjęcia i nagrania z planu Zobacz więcej Reklama

Ile Warner Bros. zainwestuje w Harry'ego Pottera?

Wcześniej pojawiły się plotki, że Warner Bros. zamierza przeznaczyć ponad 1 miliard dolarów na rozbudowę studia Leavesden na potrzeby rozszerzania franczyzy o Harrym Potterze. W skład wchodziłaby prawdziwa szkoła dla młodych aktorów, nowe ulice, parkingi i hangary do przechowywania scenografii i rekwizytów. Według insidera, który rozmawiał z tabloidem The Sun, Warner Bros. zdecydowało się na tak dużą inwestycję, ponieważ planuje wieloletni projekt i wierzy, że ostatecznie koszty się zwrócą.

Harry Potter – potwierdzeni członkowie obsady

Serial ma być wierną adaptacją serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze. Na razie nie wybrano, kto wcieli się w trójkę młodych czarodziejów z Gryffindoru, ale zaczęto obsadzać drugoplanowe role: John Lithgow zagra dyrektora Hogwartu Albusa Dumbledore'a, Janet McTeer nauczycielkę Minervę McGonagall, Paapa Essiedu mistrza eliksirów Severusa Snape'a, Nick Frost przyjaciela bohaterów Rubeusa Hagrida, Luke Thallon Kwirynusa Quirrella, a Paul Whitehouse woźnego Argusa Filcha. Możecie obejrzeć aktorów poniżej: