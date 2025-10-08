Gwiazda Władcy Pierścieni powiedziała za dużo. W Polowaniu na Golluma wróci słynna postać?
Nowy Władca Pierścieni najprawdopodobniej zaczyna się rozrastać w aspekcie obsadowym. Wiele wskazuje na to, że w zbliżającym się Polowaniu na Golluma zobaczymy kolejną znaną postać z trylogii filmów Petera Jacksona.
Które postacie z filmów Petera Jacksona wrócą w produkcji Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma? Jak na razie jedynym aktorem z legendarnej trylogii, którego udział w nowym dziele oficjalnie potwierdzono, jest Andy Serkis, który raz jeszcze wcieli się w Smeagola - przypomnijmy, że będzie on także reżyserem widowiska. Jest wielce prawdopodobne, że dołączą do niego Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn) i Orlando Bloom (Legolas). Na tym chyba jednak nie koniec.
Okazuje się, że w nowym Władcy Pierścieni może pojawić się także Frodo Baggins w doskonale znanej widzom wersji. Wyraźnie daje to do zrozumienia portretujący postać u Jacksona Elijah Wood, który kilka dni temu na meksykańskim konwencie DesertCon, zapytany o tę kwestię, ustosunkował się do całej sprawy w sposób następujący:
Później aktor dodał:
Otwartą kwestią pozostaje to, w jaki sposób członkowie obsady trylogii zostaną odmłodzeni w Polowaniu na Golluma. Serkis zasugerował swego czasu, że dojdzie do tego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Władca Pierścieni - jak wyglądałyby postacie wg opisu z książek? Idealny Frodo od AI; tylko spójrzcie na Gandalfa
Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ma zadebiutować w kinach 17 grudnia 2027 roku.
Źródło: CBR
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1949, kończy 76 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1968, kończy 57 lat