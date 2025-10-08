placeholder
Gwiazda Władcy Pierścieni powiedziała za dużo. W Polowaniu na Golluma wróci słynna postać?

Nowy Władca Pierścieni najprawdopodobniej zaczyna się rozrastać w aspekcie obsadowym. Wiele wskazuje na to, że w zbliżającym się Polowaniu na Golluma zobaczymy kolejną znaną postać z trylogii filmów Petera Jacksona.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Polowanie na Golluma 
elijah wood władca pierścieni
Władca Pierścieni - postacie z trylogii filmów Petera Jacksona New Line Cinema/CBR
Które postacie z filmów Petera Jacksona wrócą w produkcji Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma? Jak na razie jedynym aktorem z legendarnej trylogii, którego udział w nowym dziele oficjalnie potwierdzono, jest Andy Serkis, który raz jeszcze wcieli się w Smeagola - przypomnijmy, że będzie on także reżyserem widowiska. Jest wielce prawdopodobne, że dołączą do niego Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn) i Orlando Bloom (Legolas). Na tym chyba jednak nie koniec.

Okazuje się, że w nowym Władcy Pierścieni może pojawić się także Frodo Baggins w doskonale znanej widzom wersji. Wyraźnie daje to do zrozumienia portretujący postać u Jacksona Elijah Wood, który kilka dni temu na meksykańskim konwencie DesertCon, zapytany o tę kwestię, ustosunkował się do całej sprawy w sposób następujący:

Cóż, nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Wiem o projekcie bardzo dużo. Czytałem scenariusz, który jest naprawdę dobry. Bierze w tym udział kilka wspaniałych osób. To, co jest naprawdę ekscytujące, to fakt, że przy tej produkcji ponownie pracuje ekipa kreatywna. Osoby stojące za Władcą Pierścieni - Fran, Peter, Philippa (kolejno Walsh, Jackson i Boyens, odpowiadający wcześniej za trylogię filmów - przyp. aut.) - są mocno zaangażowane.

Później aktor dodał:

A do tego ci sami scenografowie. Zdjęcia będą kręcone w Nowej Zelandii! Mamy tu więc zachowaną ciągłość dzięki wielu osobom, które pracowały przy Władcy Pierścieni, i bardzo mnie to cieszy. To naprawdę wygląda jak ponowne uruchomienie starej maszyny, w dodatku z tymi samymi, właściwymi ludźmi.

Otwartą kwestią pozostaje to, w jaki sposób członkowie obsady trylogii zostaną odmłodzeni w Polowaniu na Golluma. Serkis zasugerował swego czasu, że dojdzie do tego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 

Władca Pierścieni - jak wyglądałyby postacie wg opisu z książek? Idealny Frodo od AI; tylko spójrzcie na Gandalfa

arrow-left Frodo - wersja AI Overlords fot. Midjourney/YouTube/AI Overlords arrow-right
Frodo - wersja AI Overlords
Frodo - wersja AI Overlords
Frodo - wersja AI Overlords
Frodo - wersja AI Overlords
Frodo - wersja Screen AI
Frodo w trylogii Petera Jacksona
Aragorn w wersji AI Overlords
Aragorn w wersji AI Overlords
Aragorn w wersji AI Overlords
Aragorn w wersji AI Overlords
Aragorn w wersji Screen AI
Aragorn w trylogii Petera Jacksona
Arwena w wersji AI Overlords
Arwena w wersji AI Overlords
Arwena w wersji AI Overlords
Arwena w wersji AI Overlords
Arwena w wersji Screen AI
Arwena w trylogii Petera Jacksona
Legolas w wersji AI Overlords
Legolas w wersji AI Overlords
Legolas w wersji AI Overlords
Legolas w wersji AI Overlords
Legolas w wersji Screen AI
Legolas w trylogii Petera Jacksona
Gimli w wersji AI Overlords
Gimli w wersji AI Overlords
Gimli w wersji AI Overlords
Gimli w wersji AI Overlords
Gimli w wersji Screen AI
Gimli w trylogii Petera Jacksona
Galadriela w wersji AI Overlords
Galadriela w wersji AI Overlords
Galadriela w wersji AI Overlords
Galadriela w wersji AI Overlords
Galadriela w trylogii Petera Jacksona
Sam w wersji AI Overlords
Sam w wersji AI Overlords
Sam w wersji AI Overlords
Sam w wersji AI Overlords
Sam w wersji Screen AI
Sam w trylogii Petera Jacksona
Éowina w wersji AI Overlords
Éowina w wersji AI Overlords
Éowina w wersji AI Overlords
Éowina w wersji AI Overlords
Éowina w wersji Screen AI
Éowina w trylogii Petera Jacksona
Gollum w wersji AI Overlords
Gollum w wersji AI Overlords
Gollum w wersji AI Overlords
Gollum w wersji Screen AI
Gollum w trylogii Petera Jacksona
Gandalf w wersji AI Overlords
Gandalf w wersji AI Overlords
Gandalf w wersji AI Overlords
Gandalf w wersji AI Overlords
Gandalf w wersji AI Overlords
Gandalf w wersji Screen AI
Gandalf w trylogii Petera Jacksona
Pippin w wersji Screen AI
Pippin w trylogii Petera Jacksona
Merry w wersji Screen AI
Merry w trylogii Petera Jacksona
Król Théoden w wersji Screen AI
Król Théoden w trylogii Petera Jacksona
Boromir w wersji Screen AI
Boromir w trylogii Petera Jacksona
Bilbo w wersji Screen AI
Bilbo w trylogii Petera Jacksona

Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ma zadebiutować w kinach 17 grudnia 2027 roku. 

Źródło: CBR

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Polowanie na Golluma 
elijah wood władca pierścieni
