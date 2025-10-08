Gwiazda Władcy Pierścieni powiedziała za dużo. W Polowaniu na Golluma wróci słynna postać?

New Line Cinema/CBR

Które postacie z filmów Petera Jacksona wrócą w produkcji Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma? Jak na razie jedynym aktorem z legendarnej trylogii, którego udział w nowym dziele oficjalnie potwierdzono, jest Andy Serkis, który raz jeszcze wcieli się w Smeagola - przypomnijmy, że będzie on także reżyserem widowiska. Jest wielce prawdopodobne, że dołączą do niego Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn) i Orlando Bloom (Legolas). Na tym chyba jednak nie koniec.

Okazuje się, że w nowym Władcy Pierścieni może pojawić się także Frodo Baggins w doskonale znanej widzom wersji. Wyraźnie daje to do zrozumienia portretujący postać u Jacksona Elijah Wood, który kilka dni temu na meksykańskim konwencie DesertCon, zapytany o tę kwestię, ustosunkował się do całej sprawy w sposób następujący:

Cóż, nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Wiem o projekcie bardzo dużo. Czytałem scenariusz, który jest naprawdę dobry. Bierze w tym udział kilka wspaniałych osób. To, co jest naprawdę ekscytujące, to fakt, że przy tej produkcji ponownie pracuje ekipa kreatywna. Osoby stojące za Władcą Pierścieni - Fran, Peter, Philippa (kolejno Walsh, Jackson i Boyens, odpowiadający wcześniej za trylogię filmów - przyp. aut.) - są mocno zaangażowane.

Później aktor dodał:

A do tego ci sami scenografowie. Zdjęcia będą kręcone w Nowej Zelandii! Mamy tu więc zachowaną ciągłość dzięki wielu osobom, które pracowały przy Władcy Pierścieni, i bardzo mnie to cieszy. To naprawdę wygląda jak ponowne uruchomienie starej maszyny, w dodatku z tymi samymi, właściwymi ludźmi.

Otwartą kwestią pozostaje to, w jaki sposób członkowie obsady trylogii zostaną odmłodzeni w Polowaniu na Golluma. Serkis zasugerował swego czasu, że dojdzie do tego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ma zadebiutować w kinach 17 grudnia 2027 roku.