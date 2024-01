Władca Pierścieni - najlepsze postacie z serii - ranking. Spodziewaliśmy się takiego podium

fot. materiały prasowe

Reklama

Niesamowicie rozległy i niepowtarzalny świat Śródziemia J.R.R. Tolkiena porwał miłośników fantasy z różnych zakątków Ziemi. To uniwersum nietuzinkowych postaci, władających fantastycznymi mocami i specjalnymi umiejętnościami. Potężne istoty, do których z całą pewnością należą legendarni bohaterowie, czarodzieje czy demoniczne istoty. Wyjątkowo ciężko jest myśleć o rankingu najpotężniejszych stworzeń ze świata, w którym przeplatają się wzajemnie magia, okrutne monstra i żądni bitwy śmiałkowie. Musielibyśmy stoczyć ognistą bitwę, by wybrać tego jednego, najsilniejszego bohatera.

Spróbujemy zatem zacząć od czegoś łatwiejszego - zagłębimy się w ranking najlepszych bohaterów z całego uniwersum Władcy Pierścieni. Sympatycy tego rozległego świata zadecydowali, które postacie zasługują na miejsce w elitarnym gronie. Ranking powstał na portalu internetowym Ranker, na którym tworzone są tematyczne zestawienia. O ich ostatecznym kształcie decydują odwiedzający stronę.

Powspominajmy wspólnie najbardziej ikonicznych bohaterów tego wspaniałego uniwersum. Jesteśmy niezmiernie ciekawi, jak Wy wyobrażaliście sobie taki ranking. Zgadzacie się z werdyktem? A może macie innych faworytów. Czekamy na Wasze komentarze!

Zobacz także:

Najlepsze postacie z Władcy Pierścieni - miejsca 60-31

60. Bolg

Najlepsze postacie z Władcy Pierścieni - miejsca 30-1