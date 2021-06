Władcy wszechświata: Objawienie - serial Netflixa będzie mieć komiks. Okładki zadziwiają

fot. CBR

Władcy wszechświata: Objawienie to serial animowany Netflixa będący kontynuacją kultowego hitu He-Man i Władcy Wszechświata. Historia rozpoczyna się w momencie, w którym zakończył oryginał. Jest dobra wiadomość dla fanów animacji: będzie komiksowa adaptacja wydawnictwa Dark Horse.

Zebrano różnych rysowników do stworzenia okładek pierwszego zeszytu. Każda utrzymana jest w totalnie innym stylu wizualnym, który nie do końca będzie odpowiadać temu, co zobaczymy na kartach samej historii. Wśród rysowników okładek są Ryan G. Browne, Dave Rubin, RIch Woodall, David Nakayama, Sergio Aragones, Dave Wilkens, Dan Brereton oraz popularny Alex Ross. W USA każda okładka jest dostępna w innym sklepie komiksowym, co ma najpewniej zachęcić fanów do takiej formy zakupu. Różnorodność tych okładek potrafi jednak zachwycić, a niektóre wyglądają fenomenalnie.

Masters of the Universe: Revelation - okładki

Okładki i szczegóły zostały jako pierwsze opublikowane przez portal cbr.com

Masters of the Uinverse: Revelation

Za sterami serialu animowanego stoi Kevin Smith. Nie wiadomo, czy popularny twórca ma też wpływ na wygląd komiksu i opowiadanej tutaj historii.