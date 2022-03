Władimir Putin broni... J.K. Rowling przed Zachodem. Twórczyni Harry'ego Pottera mu odpowiada

fot. youtube.com/ Warner Bros. UK & Ireland

Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłosił w krajowej telewizji przemówienie, w którym padało wiele kuriozalnych kwestii. Wszystko przetłumaczyli dziennikarze Sky News i wyemitowali je w swojej telewizji, pokazując coś, czego mało kto oczekiwał

Putin broni J.K. Rowling

Putin odniósł się to tzw. cancel culture, czyli zjawiska, w którym osoba publiczna zostaje skreślona lub "anulowana" przez opinię publiczną za zachowanie, dla którego nie ma akceptacji. Prezydent Rosji stwierdził, że Zachód próbuje anulować jego kraj podobnie jak autorkę Harry'ego Pottera J.K. Rowling, która - jak powiedział "nie usatysfakcjonowała oczekiwań wobec praw płci". Do tego porównał zachowanie Zachodu do nazistów palących książki w czasach Hitlera.

J.K. Rowling odpowiada Putinowi

Pisarka zareagowała na kuriozalną sytuację w mediach społecznościowych.

- Krytyka Zachodniej kultury anulowania nie jest najlepszą drogą dla tych, którzy zabijają cywilów za przeciwstawianie się lub wsadzają do więzienia lub trują swoich krytyków.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1507364792834666511

Przypomnijmy, że J.K. Rowling stała się obiektem kultury anulowania poprzez swoje kontrowersyjne wypowiedzi na temat osób transpłciowych.

