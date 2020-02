Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker - zwiastun miniserialu Netflixa z Octavią Spencer

Własnymi rękoma: Historia Madam C.J Walker to nowy miniserial Netflixa, który opowiada prawdziwą historię tytułowej Amerykanki, która samodzielnie dorobiła się milionów, budując przy tym kosmetyczne imperium i przełamując szereg barier, począwszy od uprzedzeń rasowych na osobistych zdradach i rywalizacji biznesowej kończąc. Czteroczęściowy miniserial jest inspirowany książką pod tytułem Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker napisaną przez praprawnuczkę bohaterki. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W roli głównej nagrodzona Oscarem Octavia Spencer. Ponadto w obsadzie znajdują się Blair Underwood, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Garrett Morris, Kevin Carroll i Bill Bellamy.

Własnymi rękoma: Historia Madam C.J Walker - premiera produkcji na platformie Netflix 20 marca.