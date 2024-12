Gwiezdne Wojny z perspektywy pilota wojskowego. Co dalej z Rogue Squadron?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. Disney

Reklama

Star Wars: Rogue Squadron miał być pierwszym kinowym filmem Star Wars po przerwie, ale później pojawiła się klapa w postaci Wonder Woman 1984, co zmieniło plany. Wówczas informowano, że projekt został odłożony na półkę. Ostatnia aktualizacja pochodziła od reżyserki i scenarzystki Patty Jenkins, która wspominała o rozmowach z Lucasfilmem na ten temat, więc możliwość powrotu była otwarta. Teraz sprawdzony scooper Daniel Richtman twierdzi, że Rogue Squadron wrócił do łask i aktywnie trwają prace nad projektem.

Rogue Squadron – o czym miał być film?

Z oficjalnej zapowiedzi sprzed lat wynikało, że tym razem w centrum wydarzeń nie miały być kluczowe postacie wojny, ale piloci myśliwców wojskowych. Z ich perspektywy mieliśmy zobaczyć wojnę Rebelii z Imperium. Inspiracją miał być kultowy cykl książek X-Wingi autorstwa Michaela A. Stackpole'a, który po dziś dzień cieszy się popularnością. Powieści należą do Legend, czyli starego kanonu Star Wars. Każdy, kto je czytał, wie, jak duży potencjał mają jako podstawa dla czegoś nowego w filmowym uniwersum Star Wars.

Nie można jednak wykluczyć, że przez te lata projekt mógł się rozwinąć lub zmienić. Ze względu na tytuł można zakładać, że historia o pilotach myśliwców pozostanie głównym wątkiem.

Według Richtmana projekt Star Wars w reżyserii Taiki Waititiego został odłożony na półkę, a prace nad nim już nie trwają. Po gigantycznej krytyce filmu Thor: Miłość i grom oraz kolejnych projektów reżysera najwyraźniej Lucasfilm nie chce ryzykować braku jakości w swoich produkcjach.