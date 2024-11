Czy Mortal Kombat 2 jest dobrym filmem? Współtwórca serii zna już odpowiedź

fot. materiały prasowe

Ed Boon to współtwórca legendarnej serii gier Mortal Kombat, która doczekała się już kilku adaptacji na wielkim ekranie, a którego fanom nie trzeba wcale przedstawiać. Boon słynie przede wszystkim z bardzo aktywnego udziału w sieci oraz promowania kolejnych dzieł z serii. Stopniowo dowiadujemy się coraz więcej na temat kontynuacji filmu z 2021 roku. Ma być w nim sporo walk, kategoria wiekowa wyłącznie dla osób dorosłych, a fani wyczekują pojawienia się nowych, ulubionych postaci z gier. Po wpisach Eda Boona i Todda Garnera, producenta Mortal Kombat 2, można wywnioskować, że niektórzy mogli go już zobaczyć.

Todd Garner napisał:

Hej, Ed Boon. Widziałeś ostatnio jakieś dobre filmy?

Na co drugi odpowiedział:

W zasadzie, to Może Kojarzę 2 osoby, które widziały dobry film ze mną.

To oczywiście gra słów, która ma odnosić się również do skrótu serii Mortal Kombat. Boon we wpisie umieścił również zdjęcie okraszone hashtagami "producent" oraz "kompozytor". Taka wymiana zdań między nimi może sugerować, że niedawno odbył się pokaz testowy kinowej kontynuacji i Boon miał okazję go obejrzeć. To nie pierwszy raz, kiedy obaj używają mediów społecznościowych do zabawnej przepychanki słownej i promowania swoich treści. Poprzednio Boon zarzekał się, że włamał się do telefonu Garnera i to on opublikował pierwsze zdjęcie Kitany. Każda z takich rozmów do tej pory oznaczała też rychłe nadejście oficjalnych zapowiedzi, a już wcześniej spekulowano, że podczas grudniowego The Game Awards moglibyśmy dostać pierwszy zwiastun.

Mortal Kombat 2 - obsada

W rolę Kitany wciela się Adeline Rudolph. Nie będzie ona jedyną nową postacią w obsadzie drugiej części, w które w końcu zobaczymy turniej Mortal Kombat. Poniżej możecie zobaczyć obsadę powracającą oraz kto zagra nowe postacie w kontynuacji.

Mortal Kombat 2 - premiera 24 października 2025 roku tylko w kinach.

