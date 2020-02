Netflix Top 10. Serwis ujawnia najpopularniejsze produkcje

Biblioteka Netflixa nie jest koherentna. Ze względów licencyjnych każdy kraj dysponuje poniekąd inną wersją serwisu, oferującą unikalną mieszankę filmów i seriali. Z tego powodu dotychczas ciężko było ustalić, które pozycje cieszą się największą popularnością na poszczególnych rynkach. Netflix podawał jedynie informacje o charakterze globalnym podczas kwartalnych podsumowań, tylko od czasu do czasu zdradzając, po co sięgają użytkownicy z konkretnych krajów. Teraz się to zmieni.

Korporacja wprowadziła nowe listy polecanych produkcji w zakładkach Filmy oraz Seriale. Od teraz użytkownicy mogą sprawdzić, które dzieła przyciągają najwięcej widzów w danym regionie, w sekcji Top 10 umieszczono dziesięć najpopularniejszych pozycji. Warto zauważyć, że ta nowa sekcja będzie aktualizowana codziennie, aby możliwie jak najdokładniej oddać to, po jakie filmy i seriale sięgamy najchętniej. W momencie pisania artykułu na szczytach list w Polsce królowały następujące pozycje:

Netflix Top10

W wywiadzie z serwisem Variety przedstawiciele Netflixa poinformowali, że na potrzeby rankingów opracowano nowy algorytm pomiaru oglądalności. Ma on za zadanie zliczać, ile kont w ciągu ostatnich 24 godzin odpaliło poszczególne produkcje przynajmniej na 2 minuty. Z podobnej metodologii skorzystał Netflix przy podawaniu najbardziej popularnych produkcji 2019 roku, zliczając liczbę kont, które spędziły przy danym dziele przynajmniej 2 minuty w ciągu pierwszych 28 dni od jego premiery. Wcześniej korporacja liczyła popularność w oparciu o liczbę kont, które obejrzały przynajmniej 70% danego filmu bądź serialu.