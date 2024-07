Włatcy móch powraca. Data premiery nowych odcinków

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że po długiej przerwie na ekrany powraca serial Włatcy móch. Premiera sezonu z nowymi odcinkami odbędzie się już 8 września 2024 roku w Czwórce. Nowy sezon będzie nosić tytuł Włatcy Móch: One. Natomiast od 7 lipca w każdą niedzielę od godziny 20:00 stacja planuje powtórki poprzednich serii. Co tydzień po dwa odcinki.

Włatcy móch - o czym jest serial?

Główni bohaterowie „Włatców móch” to Czesio, Konieczko, Maślana i Anusiak z IIb. Każdy z nich jest inny. Każdy jest niepowtarzalny. Każdy, to wielka indywidualność. Jest jednak coś co zespala grupę. Rzeczą tą są podobne marzenia. Nie są to jednak typowe marzenia ośmiolatków. Marzenia naszych bohaterów są o wiele poważniejsze i sięgają całe lata świetlne dalej niż nowy rower, kolejka elektryczna czy konsola do gier. Ich celem jest władza nad światem. Na to jak ją zdobyć, każdy ma jednak inny plan.

Konieczko to typ “małego geniusza”, który w zerówce przeczytał większość książek z biblioteczki swojego ojca - intelektualisty. Maślana to postać o nieco innym spojrzeniu na świat. Dla niego władza to pieniądze, a pieniądze to konto, które założyli mu na ósme urodziny rodzice. Anusiak to zdrowy, prosty ośmioletni chłop. Nie idzie na kompromis i nie wchodzi w żadne układy. Czesio jest trochę inny. Miał tego pecha, że skumulowały się w nim wszystkie wady rozwojowe i genetyczne, jakie zna świat. Jako suma wszystkich ofiar klasowych na Ziemi, Czesio nie miał innego wyjścia jak umrzeć. Dopiero po tym mógł poczuć się bezpiecznie, bo gdy się jest martwym już nic nie może się złego przydarzyć. Jak na prawdziwego zombie przystało, Czesio mieszka na cmentarzu, gdzie często – i z wielkim upodobaniem - słucha żałobnych pieśni religijnych.

Na drodze do spełnienia swych marzeń nasi bohaterowie napotykają na rozmaite przeszkody. Ich głównym źródłem są oczywiście dorośli… Ich najokrutniejszym przedstawicielem (oprócz rodziców, rzecz jasna) jest nauczycielka - Pani Frał. To najstarsza na świecie nauczycielka nauczania początkowego. Jako stara panna (wciąż dziewica, oczywiście) Pani Frał dąży do tego, by wszystkie dzieci były grzeczne, ładne i uśmiechnięte (byle nie za szeroko). Nienawidzi ich jak najgorszej zarazy, chroniąc świat przed tą nieobyczajną bandą. Na szczęście w szkole chłopcy mają również sprzymierzeńca. Jest nim szkolna Higienistka. Ta bardzo nieszczęśliwa wdowa kocha wszystkie dzieci na świecie. Sama nie ma własnych, dlatego wszystkie traktuje jednakowo.

Zanim nasi bohaterowie spełnią swe największe marzenia, muszą niestety odbębnić swe dzieciństwo. Pod ich nogi rzucane są więc rozmaite kłody, pod postacią: wywiadówek, dyktand, dziewczyn, kożuchów na mleku, wypadających mleczaków, prac domowych, drugich śniadań i wielu innych, potwornych rzeczy, z którymi poradzić sobie będą mogli tylko trzymając się razem.

Przypomnijmy, że oryginalna emisja Włatców móch w Czwórce rozpoczęła się w 2006 roku. Po ogromnym sukcesie powstał także film kinowy Włatcy móch. Ćmoki, Czopki i Mondzioły.